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中職／入圍金曲最佳新人 高爾宣重磅登板動紫趴
樂天桃猿隊下半季重點活動「新光動紫趴」今天公布第一位受邀歌手，剛入圍今年金曲獎「最佳新人」、「年度歌曲」的高爾宣，將在8月2日（周日）「嘻哈嗨樂」場登板，進行賽後表演。
台灣樂壇新名字「高爾宣 OSN」動紫翻了天，這位外表有些酷帥的年輕歌手並不單只是因為帥氣外型受到矚目，他所創作的歌曲早已轟炸所有線上、線下以及串流軟體榜單，現場表演的帥氣魅力和那隱藏在棒球帽下的壞壞笑容。
高爾宣1997年生，今年只有23歲，2018年底開始在台灣樂壇爆紅，發表數首個人單曲，去年五月發行了第一張專輯「#osnrap」，今年入圍金曲獎最佳新人及年度歌曲，作品「without you」不僅蟬聯各大平台冠軍，也成為人氣傳唱曲。
高爾宣唱嘻哈饒舌、唱嗨歌也唱情歌，多次被稱為「年度最強嘻哈怪物」，是近年來台灣甚至是亞洲最受期待的樂壇怪物級男歌手，高爾宣就像是動紫彈引爆台灣嘻哈圈、亞洲音樂圈，如今也要引爆全猿主場。
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