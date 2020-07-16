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中職／桃猿新秀楊瑞承 「4首」一次達陣

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園報導
猿隊新秀楊瑞承本季首先發就敲出首安、首轟、首打點以及首得分。圖／聯合報系資料照片
猿隊新秀楊瑞承本季首先發就敲出首安、首轟、首打點以及首得分。圖／聯合報系資料照片

本季首次先發的樂天桃猿隊新人楊瑞承，昨晚對富邦悍將隊賽前才許下敲出首安的願望，結果首安、首轟、首打點、首得分一起出爐，自己跟總教練給的下一個功課是：「穩定打滿整季。」

雖然錯過上半季冠軍，猿隊昨晚仍以十四比三擊敗悍將隊，全場敲出十七支安打，包括楊瑞承個人首轟，及林立的三分砲，總教練曾豪駒說：「雖然是消化試合，還是要全力贏下來，有球迷進場，就要拿出最好表現。」

楊瑞承生涯前四打數都吞Ｋ，昨晚在一局下首打席就敲出二壘打，進帳首分打點，三局下再轟出陽春砲，兩支個人紀錄安打，苦主都是伍鐸，楊瑞承表示：「安打跟全壘打都很開心，畢竟等滿久的。」

首安跟首轟球都順利回收，楊瑞承要拿回家珍藏，也讓打棒球一路以來支持自己的爸媽看看成果。

猿隊過去在選秀第七輪選進的藍寅倫、朱育賢、黃子鵬，之後都站穩一軍，楊瑞承則是在去年選秀第七輪指名的新人，也被期待成為另一個「七輪奇蹟」，曾豪駒表示：「這是好的開始，還是要看能不能維持一整季。」

開路先鋒陽耀勳五打數五安打，締造個人單場最多安打紀錄，前三打數打完，距離「完全打擊」只差全壘打，雖然隊友在旁提醒，陽耀勳說：「我不敢多想啦，每次一想就會開始亂打，動作跑掉、也忘記選球。」

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