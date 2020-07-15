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中職／首安、首轟都出爐 楊瑞承：沒想到會全壘打

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒樂天桃猿楊瑞承，本季首先發就敲出首安、首轟、首打點以及首得分。聯合報系記者劉學聖／攝影
中華職棒樂天桃猿楊瑞承，本季首先發就敲出首安、首轟、首打點以及首得分。聯合報系記者劉學聖／攝影

樂天桃猿隊今晚以14：3擊敗富邦悍將隊，去年第七輪指名的新秀楊瑞承，本季首先發就敲出首安、首轟、首打點以及首得分，接下來還有什麼目標？他說：「穩定在一軍出賽。」

楊瑞承去年球季最後一場曾擔任先發，不過2打數都吞K，今年在一軍前兩次代打也都被三振，今天對上悍將隊洋投伍鐸，先在1局下敲出二壘安打，帶有1分打點，3局下又敲出陽春砲，首得分也進帳。

首安、首轟球楊瑞承都要拿回家珍藏，也要謝謝爸媽在棒球路上的鼓勵，他說：「打出去壓力釋放滿多的，畢竟等很就，不過沒想過今天會敲出全壘打，只有想要敲安打。」

猿隊總教練曾豪駒也稱讚楊瑞承的表現：「以新秀來說很不錯，這是好的開始，就看能不能維持下去，打滿整季。」

不過楊瑞承後面三個打數又吞下2K，未來要以穩定在一軍出賽為目標，楊瑞承說：「在變化球的適應上還不夠好，要再加強這方面。」

樂天桃猿 富邦悍將

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