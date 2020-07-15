中職／陽耀勳單場5安 猿隊14：3擊敗悍將

樂天桃猿隊今晚在桃園球場迎戰富邦悍將隊，全場敲出17支安打，包括楊瑞承的個人首轟、林立的三分砲，以14：3拿下勝利。

猿隊前4局都有分數進帳，4局打完已來到6：2領先，6局下再攻大局，單局7支安打，包括林立的三分砲，加上對手兩次失誤，一局打了13人次，攻下8分。

陽耀勳扮演攻擊箭頭，5打數5安打，創個人生涯單場安打數新高，跑回3分，另有2打點；林立的三分砲則是個人本季第17轟，距離去年的20轟只差3發。

猿隊在2019年選秀第7輪指名的楊瑞承，本季首次先發，1局下的二壘打是個人生涯首安，也進帳首打點，安打球很快被要回，3局下楊瑞承再轟出陽春砲，個人首轟跟首得分一起出爐，兩支紀錄安打，苦主都是伍鐸。

猿隊洋投卡本特先發6局失2分的表現，拿下個人本季第6勝，防禦率也下降到3.87，距離聯盟第一名、中信兄弟隊黃恩賜的3.53還有一些差距。