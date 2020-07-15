日職／陳冠宇0.2局失2分吞救援失敗 王柏融未出賽

日職火腿隊今晚在主場札幌巨蛋與羅德隊交手，羅德在4：2領先時派出台灣左投陳冠宇，卻遭到維亞努威瓦（Christian Villanueva）敲出陽春砲，又因連串安打，0.2局丟掉2分，吞下救援失敗；火腿隊台將王柏融則未出賽。

陳冠宇今天在6局下登板，面對第一名打者維亞努威瓦，在滿球數後，被敲出陽春砲，一出局後又被中島卓也敲出左外野安打，接著中島卓也盜上二壘，再被西川遙輝敲安，讓火腿隊追平比數，再解決一人次後，陳冠宇出現保送，隨即被換下。

陳冠宇本季前三次出賽皆無失分，今天面對6名打者，被敲出3支安打，包括一發陽春砲，只拿下2個出局數，丟掉2分自責分，防禦率從0變成3.86。

火腿隊靠著8局下中田翔高飛犧牲打、大田泰示安打，反取得2分超前，最終以6：4拿下勝利，王柏融連續2場未先發，今年在主場還未先發過。