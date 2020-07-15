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日職／陽岱鋼回先發 隔16打數再敲安
日本職棒巨人隊台將陽岱鋼今天在對廣島隊之戰先發，7局上終於敲出安打，中斷個人連16打數無安打，9局上還靠著高飛犧牲打攻下1分打點，終場巨人就以12：1擊敗廣島隊。
陽岱鋼今天擔任先發第7棒、中外野手，也是自7月1日後，再次回到先發打線，前兩打數分別是滾地球、三振出局，六局上選到保送上壘，並靠著惠勒的安打回來得分。
7局上1出局後，陽岱鋼面對右投島内颯太郎，敲出中外野一壘打，下一棒炭谷銀仁朗敲出二壘打，陽岱鋼再靠著丸佳浩地滾地推進回到本壘得分。
9局上廣島派出投手高橋樹也，一、三壘有人時輪到陽岱鋼，陽岱鋼敲出中外野高飛犧牲打，送回1分打點。
陽岱鋼今天總計3打數1安打，有1打點、2得分，打擊率回升到2成65，終止打擊乾旱期，上一次敲出安打則要追溯到6月27日。
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