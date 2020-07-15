整軍備戰／姚冠瑋一軍初先發 目標每場一支安打

富邦悍將隊7月10日將姚冠瑋拉上一軍，今天獲得生涯首次先發機會，被評價為「攻優於守」的捕手，姚冠瑋也對打擊較有自信，自認不是大砲型，給自己每場1支安打的目標，幫助球隊進攻。

姚冠瑋今年前兩次在一軍出賽都是代打上場，2打數1安打，生涯首安是1支二壘安打，如今擔任先發，他說：「先發跟代打不同，準備好放手一搏，想辦法做到最好。」

姚冠瑋5月在一軍時，曾接受捕手教練古久保健二特訓，修正傳球動作過大的問題，在二軍持續調整，希望上一軍有所展現，「看有沒有達到教練的要求。」

今年四隊捕手阻殺率偏低，平均2成95，在一軍如何防盜將是姚冠瑋的考驗之一，他表示：「之前有點太急著出手，心裡想著比對方快，教練有跟我說，我的臂力沒問題，不要急，把動作做確實，再想下一個動作。」