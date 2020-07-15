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整軍備戰／郭嚴文降二軍 一軍隨隊找手感

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊郭嚴文。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
樂天桃猿隊郭嚴文。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

上半季冠軍出爐後，樂天桃猿隊開始讓主力球員輪休，也把最近打擊狀況不佳的郭嚴文降下二軍，希望趁這段時間好好休養、調整，找回好感覺。

確定無緣爭冠後，猿隊今天打線大幅調整，林泓育、陳俊秀、陳晨威等三名主力未先發，三到五棒變成廖健富、朱育賢、梁家榮，總教練曾豪駒表示：「他們身體沒有問題，比賽後段還是會準備代打。」

郭嚴文最近兩場、五打數全遭三振，打擊率掉到2成57，教練團決定讓他先休息，雖移至二軍名單，這段時間仍會隨一軍訓練。

對於郭嚴文的低潮，曾豪駒表示：「他在上半季可能有些想太多，身體也有疲勞，先隨隊，幫他找回好的打擊感覺，調整好了再上。」

樂天二軍今天在交流盃以23 : 10擊敗台北興富發隊，藍寅倫敲出雙響砲，貢獻五打點，打擊手感不錯，不過補賽階段加上今天，猿隊只剩4場比賽，曾總打算以目前陣容應戰，暫不打算做出調動。

郭嚴文 樂天桃猿 曾豪駒

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