整軍備戰／二軍曾對伍鐸開轟 楊瑞承先發平常心

樂天桃猿隊開始練兵，昨晚中信兄弟隊拿下上半季王座，楊瑞承就被通知今天要先發，對上有對戰經驗的富邦悍將隊洋投伍鐸，楊瑞承準備好平常心出戰，以敲出首安為目標。

楊瑞承在去年季中選秀第7輪被Lamigo桃猿隊選進，去年季末曾上場先發，加上今年6月中旬兩次代打，一軍4打數尚未敲安，今天擔任第六棒、指定打擊。

去年上場時，腦袋一片空白，楊瑞承今年調整好自己的心態，「主動攻擊，要揮棒才有機會上壘。」

楊瑞承今年3月31日曾在二軍對上伍鐸，兩打數有一支全壘打、一次三振，楊瑞承表示：「教練有說，他的球種多，要設定好再攻擊。」

今年熱身賽楊瑞承表現不錯，卻因4月時滑壘導致手腕受傷，慢慢從打T座開始復健，休息約一個多月，終於恢復到比賽狀態，到今天才又先發。

楊瑞承今年最主要課題是克服心魔，「受傷那段時間滿焦慮的，知道要花比較長的時間才有機會再拚一軍，有很多負面的想法。」不過二軍總教練劉榮華、內野教練陳雁風不斷鼓勵他，告訴楊瑞承：「不要急。」