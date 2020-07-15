快訊

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

文學傳播的掌舵者 悼九歌出版創辦人蔡文甫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整軍備戰／二軍曾對伍鐸開轟 楊瑞承先發平常心

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊楊瑞承。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊楊瑞承。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊開始練兵，昨晚中信兄弟隊拿下上半季王座，楊瑞承就被通知今天要先發，對上有對戰經驗的富邦悍將隊洋投伍鐸，楊瑞承準備好平常心出戰，以敲出首安為目標。

楊瑞承在去年季中選秀第7輪被Lamigo桃猿隊選進，去年季末曾上場先發，加上今年6月中旬兩次代打，一軍4打數尚未敲安，今天擔任第六棒、指定打擊。

去年上場時，腦袋一片空白，楊瑞承今年調整好自己的心態，「主動攻擊，要揮棒才有機會上壘。」

楊瑞承今年3月31日曾在二軍對上伍鐸，兩打數有一支全壘打、一次三振，楊瑞承表示：「教練有說，他的球種多，要設定好再攻擊。」

今年熱身賽楊瑞承表現不錯，卻因4月時滑壘導致手腕受傷，慢慢從打T座開始復健，休息約一個多月，終於恢復到比賽狀態，到今天才又先發。

楊瑞承今年最主要課題是克服心魔，「受傷那段時間滿焦慮的，知道要花比較長的時間才有機會再拚一軍，有很多負面的想法。」不過二軍總教練劉榮華、內野教練陳雁風不斷鼓勵他，告訴楊瑞承：「不要急。」

伍鐸 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／黃恩賜挑戰跨季六連勝 伍鐸防禦率排名墊底

中職／許基宏單場雙響砲 兄弟首次躍居上半季龍頭

中職／開季等了兩個月 兄弟攻頂只差一步

我是MVP／等一場先發勝 伍鐸等了375天才盼到

相關新聞

中職／建仔助拳兄弟奏凱歌 悍將留不住苦難言

中信兄弟是本季最後一支取得首勝的球隊，五月之前也僅在後段班徘徊，六月時還落後首位多達5場場差。然而球是圓的，黃衫軍竟然成為拋下上半季彩帶的贏家，而且倒贏3場勝差。逆轉成功的原因除了他們原本強攻打線總算

中職／季冠軍提前落幕 各隊轉拚年度勝率

中職上半季爭冠大賽於14日晚間落幕，由中信兄弟擊敗統一，自力封王，拿下隊史第16座季冠軍，確保季後賽至少有挑戰賽能打。但因中職特殊的賽制，年度勝率依舊非常重要，上半季所剩的幾場補賽不能用「垃圾時間」對

整軍備戰／郭嚴文降二軍 一軍隨隊找手感

上半季冠軍出爐後，樂天桃猿隊開始讓主力球員輪休，也把最近打擊狀況不佳的郭嚴文降下二軍，希望趁這段時間好好休養、調整，找回...

整軍備戰／二軍曾對伍鐸開轟 楊瑞承先發平常心

樂天桃猿隊開始練兵，昨晚中信兄弟隊拿下上半季王座，楊瑞承就被通知今天要先發，對上有對戰經驗的富邦悍將隊洋投伍鐸，楊瑞承準...

中職／牛棚守江山 兄弟本季零翻車

打完六局後領先，等於中信兄弟隊勝利到手，本季固若金湯的後援戰力，牛棚投手教練林恩宇透露關鍵，「牛棚電話一響，玩笑的開關就關起來，準備上工。」他本季對選手的要求，不在贏輸、不在掉幾分，「不管分數怎樣，要保持自信和專注去投球，這是唯一的要求。」

中職／中信兄弟賽前「圍圈圈」 凝聚力來自這裡

中信兄弟隊野手們在賽前的「圍圈圈」，彼此互相分享心得、放鬆心情，至於最大的收穫，詹子賢、江坤宇異口同聲的說：「很有凝聚力。」這一點點的漣漪逐漸擴散，帶動球隊走出低潮，在六月拉出連勝。

中職／封棒後首拋彩帶 恰恰：以後會常遇到

同樣是黃色彩帶飄落的場景，「恰恰」彭政閔身上的衣服，從黃色球衣變成深藍色POLO衫，卸下球員身分後第一次看中信兄弟隊封王，他說不緊張，「大家作得好的話，以後還會常遇到（拋彩帶）。」

中職／漫天黃彩帶 兄弟上半季封王

中信兄弟隊洋投德保拉分兩天演出完投勝，這一戰成為兄弟上半季封王戰役，昨晚在台南球場滿場五千五百名球迷面前，以六比一擊敗統一獅隊，上半季封王魔術數字歸零，拿到隊史第十六座季冠軍。

中職／詹子賢從低潮到回穩生涯最深刻 好還要更好

中信兄弟隊野手詹子賢4月底遇到一陣子低潮，球隊爭冠期找回好手感，詹子賢笑說還好有幫助到球隊，從低潮找到回穩方法，詹子賢直...

中職／彭政閔口中的漲停板 黃恩賜更冷靜貢獻7勝

中職中信兄弟隊順利拋下上半季封王彩帶，先發投手黃恩賜是副領隊彭政閔口中的「漲停板」，黃恩賜上半季貢獻7勝是一大功臣，他自...

中職／中信兄弟贏得季冠軍 再度改寫聯盟記錄

中信兄弟隊今天在台南球場迎戰統一獅，終於不再失手以保留比賽6：1擊敗對手，拿下兄弟隊史第16座季冠軍，隊友們欣喜若狂，球...

中職／兄弟10年未摘總冠軍 林智勝：這次要拿到

中信兄弟隊取得上半季冠軍，隊史累積16座季冠軍持續推進聯盟紀錄，但最期盼的總冠軍，已是第十年等待中，隊長林智勝說：「這次...

熱門新聞

中職／建仔助拳兄弟奏凱歌 悍將留不住苦難言

中職／彩帶終於拋出去了！兄弟第16座季冠軍到手

籃球／張宗憲涉毒 寶島夢想家：絕不寬貸即刻開除

NBA／籃網禍不單行 新援軍畢斯利爆確診離隊

中職／「丘哥不要哭！」丘昌榮封王被逼出淚水

中職／71天代理隊長 周思齊場內外都撐住軍心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。