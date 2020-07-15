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中職／季冠軍提前落幕 各隊轉拚年度勝率

台灣醒報 / 台北報導
中信兄弟上半季封王，確保季後賽至少有挑戰賽能打，但因中職特殊的賽制，年度勝率依舊非常重要。 記者劉學聖／攝影
中信兄弟上半季封王，確保季後賽至少有挑戰賽能打，但因中職特殊的賽制，年度勝率依舊非常重要。 記者劉學聖／攝影

中職上半季爭冠大賽於14日晚間落幕，由中信兄弟擊敗統一，自力封王，拿下隊史第16座季冠軍，確保季後賽至少有挑戰賽能打。但因中職特殊的賽制，年度勝率依舊非常重要，上半季所剩的幾場補賽不能用「垃圾時間」對待，除了統一之外，都還有剩餘場次，以目前墊底的富邦悍將最多（還有4戰），爭冠失敗的樂天也還有3戰，在調整戰力之餘，搶勝仍舊重要。

第16座季冠軍

中信兄弟14日晚間作客統一獅的台南主場，靠著洋投德保拉延續火燙狀態繳出「完投勝」（延續保留比賽），挑戰自力封王成功，拿下隊史第16座季冠軍（連同前身兄弟象），持續推高聯盟紀錄，確保有季後賽挑戰賽能打。但這只是中信兄弟隊史第5次拿到上半季冠軍，過往習慣慢熱的黃衫軍總在下半季才發力，今年是繼2016年以來，再度攻頂上半季。

目前除了統一打完所有賽事之外，其餘球隊都還有場次，雖然上半季爭冠戲碼提前落幕，但由於中職特殊的季後賽賽制，全年勝率相對重要，剩餘的比賽也不能輕易「拱手讓勝」。

中職特殊賽制

中職賽制分為上、下半季，整年會產出2個季冠軍，若2個季冠軍為不同球隊，那就要看2個季冠軍中有沒有年度勝率第一，擁有勝率第一的季冠軍將與另一個季冠軍直接進行台灣大賽（總冠軍系列賽），並享有主場優勢，若2個季冠軍都不是年度勝率第一，那麼年度勝率第一將與2個季冠軍中全年勝率較低者，先打挑戰賽，勝者才能迎戰勝率較高的另一個季冠軍。

前述為季冠軍不同隊，但要是有球隊通包上、下半季冠軍（俗稱的金冠軍，顯然也是年度勝率第一），那年度勝率2、3名先打挑戰賽，金冠軍能以逸待勞，帶著一勝優勢，在台灣大賽等待挑戰賽勝者，簡言之，無論哪種情形發生，都得看年度勝率。對提前拿到季冠軍的中信兄弟來說，挑戰金冠軍的吸引力絕對不小；對其餘球隊來說，備戰下半季的同時，若能把年度勝率打高，就算最終無緣下半季冠軍，仍有進軍挑戰賽的機會。

各隊備戰選擇

攤開近9年歷史，9支率先拿到上半季冠軍的球隊，共有6次贏得台灣大賽冠軍，但中信兄弟卻是錯失總冠軍的其中一隊，他們在16年拿到上半年度季冠軍，該年卻被義大（富邦悍將前身）翻盤，今年的中信不想重蹈覆轍，肯定會以金冠軍為目標。在洋投萊福力傷勢未明的情況，為了下半季戰績考量，主帥丘昌榮在剩餘的最後一場，有高機率會推出待在二軍的洋投羅傑斯登板，測試他能不能在下半季扛起萊福力的空缺。

至於其餘幾隊也得積極拼年度勝率，富邦悍將雖然暫時墊底，但他們去年差點就靠著全年勝率第一衝入挑戰賽，剩下4場球，在一邊練新接班的年輕一代之餘，也得積極爭勝；錯失上半季的樂天也還有3場，他們要考慮的就更多，上半季為了與中信爭冠，多次調動先發輪值，究竟是選擇讓疲累的投手群暫時休息，備戰下半季爭冠，亦或是持續搶奪年度勝率，都有待教練團抉擇。

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中職 中信兄弟 富邦悍將

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