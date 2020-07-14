中職／彭政閔口中的漲停板 黃恩賜更冷靜貢獻7勝

中職中信兄弟隊順利拋下上半季封王彩帶，先發投手黃恩賜是副領隊彭政閔口中的「漲停板」，黃恩賜上半季貢獻7勝是一大功臣，他自評今年最大的不同是更冷靜，也喊話拚總冠軍。

黃恩賜2017年季中選秀加盟兄弟隊，但因為傷勢，還沒站上職棒投手丘就先動手術，經過將近1年半的時間復健，2019年才重新回到場上。

黃恩賜去年一軍出賽17場（14場先發），戰績3勝5敗1中繼，出賽防禦率7.47，表現並沒有特別亮眼，但今年的黃恩賜投出截然不同的表現，上半季總計12場先發出賽，拿下7連勝，出賽防禦率3.53。

黃恩賜今年不斷用好表現寫紀錄，除了單季拿下7連勝，跨季累積9連勝，為隊史本土投手跨季最多連勝紀錄，在6月曾經連兩場先發出賽單場投出至少10次三振，為繼2006年林恩宇後，近14年首名本土投手。

林恩宇現任兄弟牛棚投手教練，他也不吝於給稱讚，直言黃恩賜實力勝於自己球員時期，黃恩賜與捕手高宇杰的投捕搭檔流暢，是三振率高的原因之一。林恩宇也提到過去黃恩賜表現不好時，心態容易患得患失，今年的黃恩賜心態更成熟。

黃恩賜自評今年與去年最大的不同是心理和投球穩定性，「可以更冷靜去面對場上的狀況」。至於成為上半季爭冠關鍵，黃恩賜笑說，教練安排什麼就照著計畫去做，維持正常的訓練模式。

兄弟今天如願拋下上半季封王彩帶，黃恩賜高喊「很爽」，但也表示季冠軍只是第一步，接下來的目標是總冠軍。