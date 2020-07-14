中職／詹子賢從低潮到回穩生涯最深刻 好還要更好

中央社 / 台南14日電
中信兄弟隊野手詹子賢。聯合報系記者余承翰／攝影
中信兄弟隊野手詹子賢。聯合報系記者余承翰／攝影

中信兄弟隊野手詹子賢4月底遇到一陣子低潮，球隊爭冠期找回好手感，詹子賢笑說還好有幫助到球隊，從低潮找到回穩方法，詹子賢直言是打球生涯第一次經歷，但「好還要更好」。

中職中信兄弟隊野手詹子賢，開季走過一段低潮期，當時教練團透露，可能因為4月底林智勝因傷離隊，詹子賢負擔中心棒次所以壓力比較大，但詹子賢透露，其實就是低潮，沒有什麼藉口。

兄弟隊5月中還一度落後樂天桃猿隊7場勝差，5月底一路追趕，今天順利拋下上半季封王彩帶；詹子賢從6月起到今天比賽打完，總計29場出賽（28場先發），敲出45支安打、6發全壘打，貢獻27分打點，打擊率高達3成98、表現亮眼。

球隊關鍵期可以找回好手感，詹子賢笑說還好有幫助到球隊；回憶季中一度低潮期，詹子賢表示，總教練丘昌榮和教練團都對他的打擊很有信心，讓他自己調整。

詹子賢也透露，從開始打球到今年球季之前，通常狀況好時、就順順打，其實不清楚到底是哪裡做得好，但今年的低潮期，更知道要注意哪些細節，擺棒、節奏、出棒想法的調整，都可能是問題。

詹子賢對自己的表現採高標準，「我不希望因此滿足，該做的都想辦法嘗試」，詹子賢也透露，今年從低潮到慢慢打擊回到平穩，是打球生涯第一次有這麼明顯的感受。

球隊今天順利在台南棒球場擊敗統一獅隊、抱回隊史第16座季冠軍，詹子賢表示，無論如何都想盡力打好每一場比賽，「好還要再更好」。

詹子賢 中信兄弟 樂天桃猿

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