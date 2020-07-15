中職／建仔助拳兄弟奏凱歌 悍將留不住苦難言

中信兄弟是本季最後一支取得首勝的球隊，五月之前也僅在後段班徘徊，六月時還落後首位多達5場場差。然而球是圓的，黃衫軍竟然成為拋下上半季彩帶的贏家，而且倒贏3場勝差。逆轉成功的原因除了他們原本強攻打線總算發威外，一直以來跌跌撞撞的土投陣容突飛猛進，快速幫助球隊拿下勝利。

這幾年中信網羅包含黃恩賜、蔡齊哲、陳琥、楊志龍等許多年輕投手，但養成狀況不很明顯。主要在於穩定度不足，常出現一局爆或球季中就後繼無力，無法成為獨當一面的大將。另一方面球員的定位不清楚，如鄭凱文有時設定為先發，有時變中繼，影響調整步伐。

不過就在今年中信的投手群開始有了大幅度的轉變，許多年輕投手開始冒出頭。黃恩賜成為至今最穩的先發投手，有機會拿下土投久違的勝投及防禦率雙冠王，先前表現不穩的蔡齊哲成為王牌中繼，防禦率低到讓打者只能嘆息。牛棚還有吳俊偉、陳柏豪、謝榮豪，表現都比以往更加出色，再加上多年經驗的鄭凱文及李振昌，這樣的陣容，無論更換誰幾乎都還是勝利方程式。

黃恩賜是王建民今年最得意之作，他現在以半季7勝的成績領先群雄，而且還暫居防禦率王。 聯合報系資料照片

在投手教練的部份，中信兄弟今年做了些許改變，曾任總教練的伯納、睽違20年回鍋的葉明煌未獲得續約，繼葉詠捷、康崔拉斯、廖剛池、列斯特、黃欽智、許銘傑、銳威之後，這已經是中信接手的六年間離職的第8、9位投手教練，足見球團對投手的養成並不滿意。教練團中除了佛斯特及林恩宇留任外，取而代之的是甫退役的鄭錡鴻，另外最受矚目的就是從富邦悍將挖來頗受好評的客座教練王建民。

眾所皆知王建民藉由德州棒球農場訓練課程的經驗，不強迫改變球員習慣的投球姿勢，而是改善擺臂動作、加強下半身運用、穩定球速及投球品質等方法，修正整個投球機制的方式幫助投手。因為效果好，投手不需要太長的適應期，因此成為歷年來最有成效的本土投手教練。去年球季他在富邦悍將就成功調整包含陳仕朋、游霆崴、范玉禹、王尉永、歐書誠、張竣龍等年輕投手，還幫助林羿豪、陳鴻文恢復身手，讓投手群紛紛展現強投氣勢。

富邦悍將的本土投手群少了王建民協助後，今年表現大幅下滑，去年的投手再生工廠之中，許多投手已快成為砲灰。 聯合報系資料照片

相對於王建民加入中信兄弟之後，今年球季許多本土投手投出令人驚豔的表現，失去建仔的富邦悍將，投手群表現則與去年截然不同。即使悍將找來外籍教練沙諾，還有Lamigo的冠軍教練的吳俊良，效果卻不如預期。陳仕朋雖還是本土先發一哥，但防禦率偏高，壓制力比去年差了不少，游霆崴則是已經失去先發輪值機會。牛棚方面王尉永、林羿豪、歐書誠都沒辦法讓人安心，范玉禹WHIP高達3、防禦率更是快要20，完全成為場上的餵球機。

富邦悍將的現況幾乎重現2017年甫接手球隊時的慘況，當時前一年還稱為義大犀牛時，投手教練羅博特與總教練葉君璋著手進行投手改造，球隊有投手再生工廠之稱，順利讓郭勝安大復活，賴鴻誠、黃勝雄上半季更是有近乎神鬼般的表現。不過羅博特離隊後，投手表現慘不忍睹，造成富邦首年戰績不佳，而當時一度展露頭角的投手，現在幾乎都已被釋出。

雖然王建民不是萬靈丹，無法讓球隊超過20位投手都能成為王牌投手，但他幫助球隊整體投手戰力大幅提升，確實成效顯著。如獲至寶的中信兄弟迅速收到成效，順利在上半球季拋下彩帶。留不住人的富邦悍將，現已嘗到苦果，正面臨投手群如何調整的大問題，似乎還沒有解方。王建民的轉隊選擇，顯然成為影響兩隊戰力的最大關鍵。