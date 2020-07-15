快訊

買三倍券太踴躍！90分鐘賣出16.6萬份 郵局當機13分鐘

疑傳出爆炸聲！六輕煉油廠驚傳火警濃煙漫天 消防搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／建仔助拳兄弟奏凱歌 悍將留不住苦難言

聯合新聞網 / Tzuyi
王建民傳承經驗不擺架子，對於年輕投手培養極為認真，加上方法與眾不同，是歷年養成效果最佳的本土教練。 聯合報系資料照片
王建民傳承經驗不擺架子，對於年輕投手培養極為認真，加上方法與眾不同，是歷年養成效果最佳的本土教練。 聯合報系資料照片

中信兄弟是本季最後一支取得首勝的球隊，五月之前也僅在後段班徘徊，六月時還落後首位多達5場場差。然而球是圓的，黃衫軍竟然成為拋下上半季彩帶的贏家，而且倒贏3場勝差。逆轉成功的原因除了他們原本強攻打線總算發威外，一直以來跌跌撞撞的土投陣容突飛猛進，快速幫助球隊拿下勝利。

這幾年中信網羅包含黃恩賜、蔡齊哲、陳琥、楊志龍等許多年輕投手，但養成狀況不很明顯。主要在於穩定度不足，常出現一局爆或球季中就後繼無力，無法成為獨當一面的大將。另一方面球員的定位不清楚，如鄭凱文有時設定為先發，有時變中繼，影響調整步伐。

不過就在今年中信的投手群開始有了大幅度的轉變，許多年輕投手開始冒出頭。黃恩賜成為至今最穩的先發投手，有機會拿下土投久違的勝投及防禦率雙冠王，先前表現不穩的蔡齊哲成為王牌中繼，防禦率低到讓打者只能嘆息。牛棚還有吳俊偉、陳柏豪、謝榮豪，表現都比以往更加出色，再加上多年經驗的鄭凱文及李振昌，這樣的陣容，無論更換誰幾乎都還是勝利方程式。

黃恩賜是王建民今年最得意之作，他現在以半季7勝的成績領先群雄，而且還暫居防禦率王。 聯合報系資料照片
黃恩賜是王建民今年最得意之作，他現在以半季7勝的成績領先群雄，而且還暫居防禦率王。 聯合報系資料照片

在投手教練的部份，中信兄弟今年做了些許改變，曾任總教練的伯納、睽違20年回鍋的葉明煌未獲得續約，繼葉詠捷、康崔拉斯、廖剛池、列斯特、黃欽智、許銘傑、銳威之後，這已經是中信接手的六年間離職的第8、9位投手教練，足見球團對投手的養成並不滿意。教練團中除了佛斯特及林恩宇留任外，取而代之的是甫退役的鄭錡鴻，另外最受矚目的就是從富邦悍將挖來頗受好評的客座教練王建民

眾所皆知王建民藉由德州棒球農場訓練課程的經驗，不強迫改變球員習慣的投球姿勢，而是改善擺臂動作、加強下半身運用、穩定球速及投球品質等方法，修正整個投球機制的方式幫助投手。因為效果好，投手不需要太長的適應期，因此成為歷年來最有成效的本土投手教練。去年球季他在富邦悍將就成功調整包含陳仕朋、游霆崴、范玉禹、王尉永、歐書誠、張竣龍等年輕投手，還幫助林羿豪、陳鴻文恢復身手，讓投手群紛紛展現強投氣勢。

富邦悍將的本土投手群少了王建民協助後，今年表現大幅下滑，去年的投手再生工廠之中，許多投手已快成為砲灰。 聯合報系資料照片
富邦悍將的本土投手群少了王建民協助後，今年表現大幅下滑，去年的投手再生工廠之中，許多投手已快成為砲灰。 聯合報系資料照片

相對於王建民加入中信兄弟之後，今年球季許多本土投手投出令人驚豔的表現，失去建仔的富邦悍將，投手群表現則與去年截然不同。即使悍將找來外籍教練沙諾，還有Lamigo的冠軍教練的吳俊良，效果卻不如預期。陳仕朋雖還是本土先發一哥，但防禦率偏高，壓制力比去年差了不少，游霆崴則是已經失去先發輪值機會。牛棚方面王尉永、林羿豪、歐書誠都沒辦法讓人安心，范玉禹WHIP高達3、防禦率更是快要20，完全成為場上的餵球機。

富邦悍將的現況幾乎重現2017年甫接手球隊時的慘況，當時前一年還稱為義大犀牛時，投手教練羅博特與總教練葉君璋著手進行投手改造，球隊有投手再生工廠之稱，順利讓郭勝安大復活，賴鴻誠、黃勝雄上半季更是有近乎神鬼般的表現。不過羅博特離隊後，投手表現慘不忍睹，造成富邦首年戰績不佳，而當時一度展露頭角的投手，現在幾乎都已被釋出。

雖然王建民不是萬靈丹，無法讓球隊超過20位投手都能成為王牌投手，但他幫助球隊整體投手戰力大幅提升，確實成效顯著。如獲至寶的中信兄弟迅速收到成效，順利在上半球季拋下彩帶。留不住人的富邦悍將，現已嘗到苦果，正面臨投手群如何調整的大問題，似乎還沒有解方。王建民的轉隊選擇，顯然成為影響兩隊戰力的最大關鍵。

王建民 中信兄弟 富邦悍將 黃恩賜 李振昌

相關新聞

中職／建仔助拳兄弟奏凱歌 悍將留不住苦難言

中信兄弟是本季最後一支取得首勝的球隊，五月之前也僅在後段班徘徊，六月時還落後首位多達5場場差。然而球是圓的，黃衫軍竟然成為拋下上半季彩帶的贏家，而且倒贏3場勝差。逆轉成功的原因除了他們原本強攻打線總算

中職／賽前「圍圈圈」 凝聚力來自這裡

中信兄弟隊野手們在賽前的「圍圈圈」，彼此互相分享心得、放鬆心情，至於最大的收穫，詹子賢、江坤宇異口同聲的說：「很有凝聚力。」這一點點的漣漪逐漸擴散，帶動球隊走出低潮，在六月拉出連勝。

中職／封棒後首拋彩帶 恰恰：以後會常遇到

同樣是黃色彩帶飄落的場景，「恰恰」彭政閔身上的衣服，從黃色球衣變成深藍色POLO衫，卸下球員身分後第一次看中信兄弟隊封王，他說不緊張，「大家作得好的話，以後還會常遇到（拋彩帶）。」

中職／漫天黃彩帶 兄弟上半季封王

中信兄弟隊洋投德保拉分兩天演出完投勝，這一戰成為兄弟上半季封王戰役，昨晚在台南球場滿場五千五百名球迷面前，以六比一擊敗統一獅隊，上半季封王魔術數字歸零，拿到隊史第十六座季冠軍。

中職／牛棚守江山 兄弟本季零翻車

打完六局後領先，等於中信兄弟隊勝利到手，本季固若金湯的後援戰力，牛棚投手教練林恩宇透露關鍵，「牛棚電話一響，玩笑的開關就關起來，準備上工。」他本季對選手的要求，不在贏輸、不在掉幾分，「不管分數怎樣，要保持自信和專注去投球，這是唯一的要求。」

中職／71天代理隊長 周思齊場內外都撐住軍心

中信兄弟隊登頂上半季冠軍，隊長林智勝因手指傷勢多數時間缺陣，周思齊在這段期間當了71天的代理隊長，不管場上成績和場外表現...

中職／詹子賢從低潮到回穩生涯最深刻 好還要更好

中信兄弟隊野手詹子賢4月底遇到一陣子低潮，球隊爭冠期找回好手感，詹子賢笑說還好有幫助到球隊，從低潮找到回穩方法，詹子賢直...

中職／彭政閔口中的漲停板 黃恩賜更冷靜貢獻7勝

中職中信兄弟隊順利拋下上半季封王彩帶，先發投手黃恩賜是副領隊彭政閔口中的「漲停板」，黃恩賜上半季貢獻7勝是一大功臣，他自...

中職／中信兄弟贏得季冠軍 再度改寫聯盟記錄

中信兄弟隊今天在台南球場迎戰統一獅，終於不再失手以保留比賽6：1擊敗對手，拿下兄弟隊史第16座季冠軍，隊友們欣喜若狂，球...

中職／兄弟10年未摘總冠軍 林智勝：這次要拿到

中信兄弟隊取得上半季冠軍，隊史累積16座季冠軍持續推進聯盟紀錄，但最期盼的總冠軍，已是第十年等待中，隊長林智勝說：「這次...

中職／「丘哥不要哭！」丘昌榮封王被逼出淚水

中信兄弟隊今天以6：1擊敗統一獅隊，上半季封王魔術數字終於歸零，黃色彩帶飄落台南球場，球員起鬨「丘哥不要哭」，真逼出總教...

中職／悍將隊輸給猿隊 上半季排名確定墊底

樂天桃猿隊今晚作客新莊棒球場，以5：1擊敗富邦悍將隊，悍將隊上半季排名確定墊底。

熱門新聞

中職／彩帶終於拋出去了！兄弟第16座季冠軍到手

中職／「丘哥不要哭！」丘昌榮封王被逼出淚水

中職／71天代理隊長 周思齊場內外都撐住軍心

NBA／哈登也傳疑似染疫 火箭雙星均難逃一劫？

中職／為四老一郭待退布局 餅總選秀要看未來性

MLB／陳偉殷登板新北狂飆球速 下一步？陳：做好一切準備

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。