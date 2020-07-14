聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／兄弟10年未摘總冠軍 林智勝：這次要拿到
中信兄弟隊取得上半季冠軍，隊史累積16座季冠軍持續推進聯盟紀錄，但最期盼的總冠軍，已是第十年等待中，隊長林智勝說：「這次無論如何都要拿到總冠軍，現在只是第一個階段。」
兄弟今天以6：1擊敗統一獅隊，上半季對獅隊取得11連勝、對戰16勝4敗，在季冠軍路上靠獅進補，「超車」樂天桃猿隊，取得上半季冠軍，也至少確保了季後賽入場券。
兄弟隊史已拿16座季冠軍，早是聯盟最多紀錄，但華麗的季冠軍資歷無法一解對總冠軍的渴，兄弟上一座總冠軍已是2010年，接下來五度進入總冠軍賽，都無緣奪冠。
兄弟期望這次的冠軍之旅走到最後，上半季狂收7勝0敗的本土王牌黃恩賜，體驗季冠軍到手滋味，賽後喊爽，但他也強調，「第一步而已，接下來目標是總冠軍。」捕手高宇杰也說：「這個階段大家都辛苦了，下個階段繼續努力，拿到總冠軍。」
兄弟菜鳥江坤宇今天首度體驗季冠軍滋味，他賽後感謝教練和學長，「謝謝教練，還有去年二軍教練鼓勵、叫我不要急，謝謝他們給我這個機會，謝謝學長照顧我，在低潮鼓勵我。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言