中職／71天代理隊長 周思齊場內外都撐住軍心

中信兄弟隊登頂上半季冠軍，隊長林智勝因手指傷勢多數時間缺陣，周思齊在這段期間當了71天的代理隊長，不管場上成績和場外表現都稱職。38歲的他，面臨出賽銳減，卻能堅持訓練量，在球隊需要他時隨時挺身的原因在哪？他說：「因為我喜歡打棒球。」

林智勝在4月26日的本壘攻防戰中造成手指骨折，進行手術後休養，直到7月7日重返一軍，周思齊共當了71天的代理隊長，而他在這段時間內出賽37場，其中28場為先發，合計119打數敲出43支安打、7發全壘打、31分打點，打擊率高達3成61。

周思齊自承歲數已經是「待退老將」，他說：「這不是負面詞彙，球員生涯後期，這是事實，也是職棒生態。」他心中並未設下退休前想要奪冠的心願，「因為我沒有設限要打到幾歲，喜歡打，幹嘛不繼續呢？」

上半季因林智勝的傷勢，而開啟周思齊在指定打擊的固定出賽機會，也轟出回春身手，「不管有沒有叫我，我就是隨時做好準備，丘哥（總教練丘昌榮）也知道，我隨時都準備好。」儘管先前出賽空間遭到壓縮，但周思齊永遠都整裝待發的狀態，維持超高訓練量應戰，他說：「很簡單啊，因為我喜歡打棒球。」

代理隊長期間的場上與場外表現，周思期自評兩者都做得滿好，「場上表現很好，場下把智勝的精神加進去，也加了我自己的進去，像是象圈圈。」他說一開始也不知道成效會怎樣，「只是希望年輕選手壓力不要那麼大，後來看效果是滿不錯的。」

林智勝歸隊後，周思齊卸下代理工作，他笑說：「我現在是精神代理小隊長。」