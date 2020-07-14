中職／「丘哥不要哭！」丘昌榮封王被逼出淚水

中信兄弟隊今天以6：1擊敗統一獅隊，上半季封王魔術數字終於歸零，黃色彩帶飄落台南球場，球員起鬨「丘哥不要哭」，真逼出總教練丘昌榮淚水。

今年是丘昌榮執掌兵符的第一個球季，完成一場5月時不被期望的逆襲秀，克服最多7場勝差落後，兄弟在今天贏球後確定取得上半季冠軍。

「他們（球員）要我哭。」丘總說著說著紅了眼眶，接著沒忍住淚水，他說：「謝謝球員，辛苦他們了，在總教練經驗不足的情況下，球員們很賣力一路追趕過來。」

不僅將榮耀歸給球員，丘總也感謝領隊劉志威、副領隊彭政閔，以及二軍總教練林威助、投手教練王建民，「他們在二軍監督選手，讓我們有很多選手可用。」這座得來不易的上半季冠軍，他說：「很多人都有功勞，我只占一小部分。」

兄弟封王一波三折，想在洲際和桃園球場拋彩帶都先後期待落空，丘總也對球迷表達歉意，「我有看新聞，前幾場沒拿下，下一場就馬上賣光，真的很謝謝球迷一路以來的支持。」