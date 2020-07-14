中職／彩帶終於拋出去了！兄弟第16座季冠軍到手

中信兄弟隊叩關上半季冠軍，今天終於不再失手，在台南球場的保留比賽以6：1擊敗統一獅隊，將上半季封王魔術數字歸零，完成自力封王，這是兄弟隊史（含兄弟象）第16座季冠軍，持續改寫聯盟紀錄。

繼去年下半季封王後，兄弟再度稱霸今年上半季，這也是總練丘昌榮領軍第一年，就將上半季冠軍收進口袋，遙望5月15日時仍落後樂天桃猿隊7場勝差，在6月底「超車」戰績，在今天確定上半季封王。

兄弟在上周六就已備妥封王彩帶，但接連在洲際和桃園球場期待落空，今天與獅隊交手，湧進5500名觀眾、台南球場本季首度滿場票房，此戰為5月26日的保留比賽，打完前2局，兄弟靠許基宏的陽春砲取得1：0領先。

兩隊由原本的先發投手續投，兄弟德保拉出戰獅隊江辰晏，兄弟一開賽就在三局上就有攻勢，許基宏敲出安打，先送回1分，江坤宇補上安打帶有2分打點；第六局陳子豪在滿壘時敲出安打，再送回2分。

德保拉接續投完這場「未完的戰役」，分兩天演出9局完投，5月26日用35球，今天再投108球，最終成績為9局被敲出5安打、失1分，送出14次三振，取得個人先發8連勝，這8勝全數都發生在5月16日之後，一步步站上勝投榜領先，也在兄弟的逆襲秀中居功厥偉。