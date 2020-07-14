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中職／為四老一郭待退布局 餅總選秀要看未來性
統一獅隊上半季只剩今天與中信兄弟隊一戰，打完即可專心為選秀會操盤，總教練林岳平指出獅隊的選秀方針：「未來性優先」，他提到「四老一郭」高國慶、潘威倫、潘武雄、陳鏞基和郭阜林，在兩、三年後可能都已非主力，「投手和內野手是主要目標，今年就要先準備起來。」
林岳平表示，球探組已提供約15人名單，選秀時間接近會再做沙盤推演，但比起王維中和余謙的抉擇，他認為眼下獅隊更大的課題，是為兩三年後的未來提前規畫戰力。
林岳平表示，「給公司的想法是，四老加上郭阜林，在兩、三年後可能已經不是主力，或是都不在隊上了，現在就要先準備起來。」
林岳平坦言對可成為下半季即戰力的王維中有興趣，「但這不是我有興趣就可以了。」至於U18世界盃MVP、19歲投手余謙，他說：「以後援投手來說，他會是即戰力，但我們不缺牛棚；但若以長期規畫來說，今年先後援、明年轉先發也是可以。」
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