中職／彭政閔看兄弟戰績領先 最大關鍵是投手

中信兄弟隊從上周六就盼望拋下上半季封王彩帶，好事多磨，今晚來到台南球場繼續挑戰，副領隊彭政閔從洲際跟到桃園再到台南，準備迎接卸下球員身分後的第一個季冠軍，賽前評比兄弟本季戰績出色的原因，彭政閔將關鍵直指投手。

不當球員後迎接兄弟的封王彩帶，彭政閔自認不緊張，「大家做得好的話，以後還會常遇到（拋彩帶）。」他分析兄弟上半季戰績領先的原因，點名投手仍是最大關鍵，洋投找得好、黃恩賜大幅成長，加上牛棚表現也超出預期，「打高投低，我們防禦率還那麼低，看我們投手多好。」

彭政閔指出，球隊打擊一直都很穩定，戰績飆升的關鍵在於投手，「今年四隊洋投裡，就以我們最穩。」本土先發則有黃恩賜撐起一片天，「和去年比真的差太多，他的成長，大家都看得到。」

後援投手部分，彭政閔提到蔡齊哲、吳俊偉經過一年的成長，今年都有超乎預期的表現，「加上李振昌、鄭凱文的最後一道防線讓人很放心，種種因素加起來，球隊戰力成長就很大。」

投手群的亮麗演出，彭政閔歸功投手教練佛斯特對選手的熟悉，「他來三年了，真的對選手很了解。」