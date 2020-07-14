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中職／千安先隨緣 陳鏞基更想擋兄弟拋彩帶

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
圖為統一獅隊陳鏞基。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
圖為統一獅隊陳鏞基。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

中職生涯千安與擋中信兄弟拋彩帶，統一獅隊陳鏞基在今天一戰的優先順序，他說：「當然是擋對手拋彩帶」，只差兩支安打的千安里程碑則是順其自然。

中職本季已經產出三位千安打者，胡金龍在4月18日達陣，張志豪在5月16日以全壘打拼完生涯千安，郭嚴文在6月6日跟進，分別成為史上第23、24、25人，陳鏞基準備領走第26號碼牌。

昨天剛滿37歲的陳鏞基，賽前累積達998支安打，尋求在今晚達陣，也想擋下兄弟自力封王的美夢，陳鏞基說：「贏球優先，千安可以也在今天達成當然是最好，但就順其自然。」

台南球場過去共11次產生季冠軍，只有3次是由獅隊拋彩帶，老是成為對手的慶祝舞台，陳鏞基幽默回應：「畢竟是有30年歷史的球場。」他笑說，為了球場工作人員的工作份量著想，今天希望獅隊可以拚下這場勝利。

至於他自己的千安里程碑，若能在今天產出是最佳劇本，「但如果沒有，那就下半季吧！」此戰為獅隊上半季最後一戰，陳鏞基若錯過，就必須等下半季，幸好獅隊從主場展開賽程，陳鏞基仍有望將紀錄留在家裡，

今年是陳鏞基中職生涯的第十年，本季才要挑戰千安，他自承：「有點慢，有幾年受到傷勢影響，所以我才說順其自然，只要健康留在場上，自然就會有機會挑戰。」他前九季有五季安打數破百，以2016年出賽99場敲出129支安打為代表作，該年的20轟亦是生涯最佳。

陳鏞基 中職

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