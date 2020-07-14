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中職／台南球場成客隊封王福地 統一獅全力擋兄弟拋彩帶

中央社 / 台南14日電
統一獅出江辰晏擔任先發。 報系資料照
統一獅出江辰晏擔任先發。 報系資料照

看客隊在主場拋彩帶是統一獅隊最不想再經歷的痛，台南棒球場過去誕生過11座季冠軍，卻僅有3次是獅隊在家歡慶；中信兄弟今天帶著季冠軍M1踢館台南，統一獅隊喊話全力阻擋。

1992年上半季兄弟象隊在台南棒球場自力封王，為這座球場的第1座職棒季冠軍（兄弟象主場）；統一獅以台南為家，但過去幾年台南棒球場似乎成為客隊拋彩帶的「福地」。

台南棒球場目前為止總計產生過11座總冠軍，但僅有1995年上半季、2001年上半季、2009年上半季，是獅隊在自家拋彩帶；2002年下半季兄弟象、2003年上半季和2005年下半季的興農牛，獅隊只能忍痛看對手在主場撒野。

2007年下半季，獅隊和La New熊隊纏鬥到例行賽最後一天，誰贏誰就能拿下季冠軍，最後依然只能看著熊隊拋彩帶；2010年上半季換興農牛到主場撒野，2017年下半季、2019年上半季Lamigo桃猿隊都是在台南拋下季冠軍封王彩帶。

中信兄弟今年上半季封王魔術數字剩1（M1），今天踢館台南棒球場，只要贏球、或者和局就可以如願抱回隊史第16座季冠軍，若是輸球，另外一場在新莊棒球場的比賽，樂天桃猿隊輸球、或者與富邦悍將打和，兄弟也可拋下彩帶。

看著客隊拋彩帶的滋味不好受，台南棒球場今天5500個座位已經售罄，獅隊喊出「全力阻擋」。

獅隊也在粉絲團公告，若兄弟賽後需等另一地賽況決定能否封王，現場不提供大螢幕進行賽況直播，等待戰況時間超過20分鐘仍未有結果，將進行球場清場作業，也呼籲球迷配合規定，勿擅自施放煙火、灑紙花等。

棒球 統一獅 中信兄弟 中職

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