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青少棒／金龍盃7/16開打 地主中山挑戰衛冕

聯合新聞網 / 智林體育台提供
2020年臺中市金龍盃全國青少棒菁英賽將在7月16至22日開打。 賽事特約記者王婉玲／攝影
2020年臺中市金龍盃全國青少棒菁英賽將在7月16至22日開打。 賽事特約記者王婉玲／攝影

2020年臺中市金龍盃全國青少棒菁英賽將在7月16至22日開打，本屆共有64隊參加，為歷年來次多球隊參賽，勢必精彩可期。

金龍盃分成少棒、青少棒、青棒三個層級，青少棒賽率先於暑假登場，過去9屆以來，地主臺中市中山國中拿下4次冠軍最多，高雄市忠孝國中則是三度稱霸居次，去年冠軍中山國中今年則要挑戰衛冕。

臺中市長盧秀燕表示，感謝教育局、運動局與棒球委員會的密切合作，讓臺中市的棒球運動推展成效有目共睹，「我以媽媽市長的身分，大力推崇『金龍盃』讓國內優秀選手、教練齊聚競技，又有內行觀眾球迷到場加油及大會的一流場地賽務服務，預祝大會圓滿成功。」

臺中市體育總會棒球委員會主任委員張廖萬山自2019年上任，他表示，由衷感謝各方仕紳默默幫忙推展，讓臺中市棒委會能持續推動各項棒球活動，並讓臺中市舉辦國內外重大賽事，「少棒之父」謝國城曾說過，「全力以赴，就是少棒精神」，臺中市棒委會為了延續當年金龍少棒遠征美國威廉波特奪冠的光榮，每年邀請來自全國各地方的三級學生棒球好手，來臺中市進行比賽交流活動，藉由增進球員的比賽經驗，在互相交流時提昇棒球文化與精神，而我們也見證了這批大小朋友的成長，這就是舉辦金龍盃最好的回饋。

今年賽事在萬壽、櫻花、舊正、北勢、后里、臺體六個球場同時開戰，由於武漢肺炎(新冠肺炎)疫情影響取消開幕典禮，球迷朋友進場須採取實名登記制方可入場。

去年冠軍中山國中今年挑戰衛冕。 賽事特約記者王婉玲／攝影
去年冠軍中山國中今年挑戰衛冕。 賽事特約記者王婉玲／攝影

新冠肺炎 菁英 疫情

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