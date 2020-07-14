日職／王柏融、陽岱鋼同款命 漸被移出戰力規劃

台灣旅日打者目前有3人在一軍陣容中，分別是西武的吳念庭、巨人的陽岱鋼以及火腿的王柏融，3人從開季就都在一軍名單內，其中吳念庭定位就是替補，在進入7月後才有較多上場機會，本季出賽7場6個打數，首安尚未出爐；而被期待要在今年復活的陽岱鋼及王柏融，雖然所處球隊狀況不同，但兩人卻遭遇相同處境，且在球季結束後都有被移出戰力規劃藍圖的風險。

巨人雖然在上周日輸給養樂多後，讓出了第一名的位置，但本季的投打狀況其實都還維持一定的水準，團隊打擊率2成61，全壘打22支，總得分90分，打擊數據都在前段班，在得分能力上並沒有太大的問題，這也表示隊上能夠提供一定進攻火力的球員不少，因此打擊如果沒有表現，又得不到監督關愛的眼神的話，要上場當然是不太容易的事，陽岱鋼一直以來遇到的就是這種狀況。

今年在巨人已經第4年的陽岱鋼，開季後幾場比賽都還在先發打線之內，在6月26日也曾有單場3安包括1轟的好表現，但在接下來幾場熄火後，便被移出先發陣容，7月至今的比賽幾乎都是替補上場，目前的打擊率是2成67，1轟及3分打點。

陽岱鋼從春訓開始除了原本的外野手外，還多練了一壘的守備位置，以期有更多上場機會，但這些位置都各自有強力的競爭對手。外野的部分就不用說了，今年新加入前大聯盟國民的外野手帕拉(Gerardo Parra)，加上原本的固定先發丸佳浩及龜井善行，帕拉看起來還算能適應日職投手，丸只要身體沒狀況，也是固定中外野手，只有龜井較需要輪休，而一壘手的部分，春訓除了陽岱鋼之外，中島宏之也改練一壘，現在看起來由中島搶到了先發一壘手的位置，他今年的打擊表現比上季好得多，已有3轟及7分打點，打擊率也有2成64。

陽岱鋼在外野的空間已被壓縮，日前巨人又從樂天交易來洋砲惠勒(Zelous Wheeler)，如此一來，龜井輪休時的最佳選擇不再是陽岱鋼，這從惠勒到巨人後擔任了4場先發左外野手就看得出來，另外有兩場則是重信慎之介，陽岱鋼替補外野的順位已往後移，反而只剩下中島輪休時才有較大的機會上場。

王柏融所在的火腿，打擊狀況則與巨人天差地遠，團隊打擊率低到2成11，全壘打只有18支，總得分僅有76分，各項打擊數據都是聯盟最低，名次在洋聯當然是墊底，與上季相比完全沒有起色。照理說球隊的這種近況，王柏融應該要有更多表現機會才對，但事與願違，本季火腿已打了21場比賽，而王柏融僅出賽13場，當中只有6場是先發，打擊不振是上場數銳減的原因。

王柏融在球季開幕後的4場比賽都擔任先發，其中有3場是DH，1場是守左外野，但4場比賽下來13個打數只有1支安打，休息兩場後再度先發，2個打數沒有安打，自此連續13場坐板凳，直到上週日才重返先發，不過4個打數仍舊沒有表現，還有2次被三振，本季的打擊率只有1成25，沒有全壘打也沒有打點，24個打數中被三振10次，打擊狀況十分低迷。

火腿季前簽下前巨人的洋砲畢亞努耶瓦(Christian Villanueva)，因此台灣球迷原本擔心王柏融會因洋將的排擠效應而沒有上場機會，沒想到畢亞努耶瓦還沒開季就動了闌尾炎手術，加上日職決議今年洋將名額放寬，因此名額已不是王柏融能不能上場的原因，實在是因為這樣的打擊成績很難被派上場，加上王柏融只能守左外野或打DH，火腿的左外野有近藤健介，DH則由中田翔及清宮幸太郎2人輪流打，王柏融今年的上場順位已排在這幾人之後，上週日也是因為大田泰示本季也嚴重低潮，才有被監督再派上場試試先發的機會，不過表現依舊不佳，這樣教練團最後當然還是會選擇讓本土的大田繼續先發。

陽岱鋼及王柏融，一個年紀漸長，一個是洋將身份，2人開季至今的打席都僅在30個左右，7月已過一半，打席數都在10個以下，在今年兩聯盟季賽賽制更改，央聯沒有季後賽，以優勝隊伍直接打日本一，以及洋聯只取前兩名打季後賽的情形下，每一場比賽的勝負都比以往更重要，陽王兩人在打擊方面的貢獻度不佳，再這樣下去，兩人今年將漸漸從球隊的戰力規劃中消失。