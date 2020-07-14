中職／兩大世界青棒冠軍世代來襲 今年選秀超精彩

2020年中華職棒選秀下禮拜一登場，原本目標旅外的開南大學投手余謙，近期決定投入選秀，投下震撼彈，也牽動各隊選秀布局，余謙所領銜的去年U18世界盃冠軍世代，和選秀狀元大熱門王維中，曾旅日的郭俊麟所組成的2010年世青賽冠軍成員，絕對是選秀會所矚目的焦點。

中華隊歷年參加過28屆世青賽(包括後來改制的U18世界盃)，只拿過3次冠軍，首次奪冠是1983年，當時由曾紀恩擔任教頭，陣中有郭建成、林文城、陳彥成、郭建霖、張耀騰、羅國璋、孫昭立等好手。

第二次奪冠是2010年，今年要選秀的王維中，就是在當年冠軍戰對澳洲投出最後一球的投手，郭俊麟則是陣中王牌，八強賽對荷蘭先發投170球完投奪勝投，狂飆18K技驚四座，兩大旅外投手今年攜手投入選秀，只是郭俊麟右手肘動韌帶置換手術，最快可能明年下半季才能登板投球，勢必影響選秀順位。

王維中投入今年中職選秀後，狀元呼聲最高，但王維中表示他目前想要追求穩定，以大合約為主，不一定會成為狀元。 聯合報系資料照片

最近一次世界青棒冠軍就是去年U18世界盃，余謙冠軍戰對美國一戰成名，拿下大會MVP，他和U18戰友左投林子崴、捕手林辰勳、一壘手何恆佑與林吳晉瑋、三壘手林子豪與王順和、外野手林政華，都將在今年報名選秀。

在選秀報名前夕余謙忽然殺出，勢必打亂各隊選秀布局和沙盤推演，手握狀元籤的味全龍會怎麼選？最有機會指名王維中，以其實力等於多一名洋投，奉上平均月薪近100萬元的3年半複數年合約勢必不可少。

余謙有U18世界盃大會MVP光環，實力有目共睹，在大學球界磨練一年，球技和心態更成熟，有機會一進職棒就成為即戰力先發輪值，但網羅余謙「代價」鐵定少不了，若第一輪前兩順位獲指名，絕對可以打破蔡仲南600萬元簽約金的中職紀錄，若投得有聲有色，未來還有機會出國打球，球團雖損失一名投手，但可拿到補償金，算盤撥一撥也是值得的投資，就看各隊如何盤算。

大聯盟今年受到疫情影響而有許多改變，余謙因此提前放棄旅美夢而改投中職選秀，勢必對各隊的選人策略造成相當大的衝擊！ 聯合報系資料照片

先選的味全前兩輪能選到4名有戰力的球員，是必然的贏家，有趣的是第二個選的統一獅，目前獅隊三壘、一壘是比較明顯的兩個洞，最佳選擇是補進林子豪、何恆佑，不過有機會選到王維中、余謙甚至張進德，獅隊該如何抉擇呢？值得關注。

U18世界盃冠軍主戰捕手林辰勳，攻守都獲的高評價，極缺捕手戰力的味全、樂天桃猿勢必想網羅，也有可能第一輪雀屏中選；去年U18世界盃明星三壘手王順和、林吳晉瑋與林政華，鋒芒雖不如其他人耀眼，但都有一定實力，獲球團指名應無太大懸念。

比較值得關注的是剛從平鎮高中畢業的宋宸睿，他進職棒想採投打「二刀流」，雖然球探評價他的投球機制未臻成熟，不過153公里火球是最大魅力，有能力成為優質後援投手，若守中外野，守備範圍、判斷能力和臂力都屬上乘，只是近期盃賽打擊發揮平平，算是未來天花板值得期待的球員，就看如何養成。

中職選秀高中大物「三林」捕手林辰勳（左起）、三壘手林子豪、林子崴一同遞交報名表，4支球隊中至少有1隊與他們無緣。 聯合報系資料照片

其實，在關注兩代世界青棒冠軍世代成員之際，也別忘了大學球界臥虎藏龍，文化大學王牌姚杰宏、開南大學主戰投手許峻暘、台體大王牌呂詠臻、速球派右投林逸達、大學球界最佳捕手蔣少宏，都是素質不錯的球員，算即戰力。

選秀前夕新聞滿天飛，考驗各隊球探選材能力，同時還要帶點運氣成分，好比說2017年選秀，富邦悍將第一輪第四順位選高苑工商主戰游擊手楊晉豪，至今仍持續養成，還有很長一段路要走，反觀同年選秀桃猿在接下來的第二輪第一順位選進國體大好手林立，早已大放異彩，沒意外還可再強十年。

又好比說2018年選秀，富邦悍將第三輪第一順位挑旅美投手陳品學，至今只能窩在二軍，反倒是中信兄弟在第三輪第三順位選江坤宇，如果表現穩定又沒有重大運動傷害，未來15年都不用擔心游擊防區。