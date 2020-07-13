中職／若兄弟無法自力封王 台南球場限等20分鐘

中信兄弟隊明天挺進台南球場，與統一獅隊進行補賽，兄弟上半季封王魔術數字M1，若無法完成自力封王，還可等待在新莊進行的樂天桃猿與富邦悍將隊之戰結果。 身為台南球場主人的獅隊，今天發出賽事公告，若需等待另一地結果，限時20分鐘，若屆時尚未有結果，球場將開始清場作業。

兄弟上半季封王彩帶從周六等到現在，明天與獅隊一戰為保留比賽，打完前兩局取得1：0領先，若能贏球或逼和，就可自力封王。

若不幸輸球，兄弟還可寄望猿與悍將隊之戰，猿隊輸球或和局，兄弟的魔術數字同樣可以歸零。

台南球場可能將成兄弟封王舞台，獅隊對此先發出賽事公告，明天一戰若兄弟自力封王，將規畫左外野舉行慶祝儀式，若需等待另一地賽況，則現場不提供大螢幕進行直播，且若等待超過20分鐘，將不再開放球迷等候，進行清場作業。

對兄弟來說，若想避免慶祝場合少了球迷同歡，明天最好的劇本就是自己贏球封王。