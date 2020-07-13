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中職／王維中、余謙兩大強投領銜 123人報名選秀

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒選秀報名截止，共123人報名。圖／中華職棒提供
中華職棒選秀報名截止，共123人報名。圖／中華職棒提供

中華職棒選秀今天報名截止，具大聯盟資歷的王維中、U18世界盃MVP、19歲強投余謙領銜，共123名選手報名，選秀會將於20日晚間6點30分登場，由味全龍隊握有狀元籤。

今年選秀共54名投手、14名捕手、33名內野手、22名外野手報名，具旅外資歷共五人，分別為王維中、張進德、李其峰、郭俊麟和廖任磊，憑藉國手資歷報名則有18人，以余謙最受矚目，另有48人為測試會獲得球團推薦取得選秀資格。

中職從2013年開放應屆畢業高中生報名，今年共吸引35人報名，包括同為U18世界盃國手的林子豪、林子崴、林辰勳、林政華、王順和、林吳晉瑋等人，來自平鎮高中的宋晟睿和穀保家商劉予承則以投打二刀流報名，都是十足具有未來性的年輕戰力。

今年味全龍隊仍握有選秀優先補強機會，在前兩輪各握兩次指名權，今年受到全球疫情影響，不少旅外和年輕好手決定擱置旅外夢，報名選秀，也為本屆待選名單增添不少星度，王維中能否一如預期成為選秀狀元，將在20日晚間揭曉答案。

選秀 王維中 味全龍

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