中職／象迷等拋彩帶 台南球場5500張門票賣光了

中信兄弟隊上半季封王一波三折，在洲際和桃園連兩場破萬名球迷期待落空後，明天於台南球場再次挑戰，此戰滿場5500張門票已經售完。

兄弟周六賽前上半季封王魔術數字來到M2，現場湧進10591名觀眾，等為兄弟拋下封王彩帶，儘管兄弟以17：0大勝富邦悍將隊，但在桃園球場出賽的樂天桃猿隊也贏球；兄弟周日帶著M1北上，挑戰成為第一支在桃園球場拋彩帶的客隊，再開出10651人票房，但終場兄弟3：4輸給猿隊，又一次推遲拋彩帶的日子。

兄弟明晚將在台南球場出戰獅隊，此戰為編號第26、原訂5月26日進行的保留比賽，當時已打完前兩局，兄弟因許基宏的陽春砲取得1：0領先。

兄弟的封王舞台從洲際改到桃園，再改到台南，明天除了贏球或和局可以自力封王外，在新莊也將進行猿隊與悍將之戰，猿隊輸球或和局，同樣可將兄弟拱上季冠軍寶座。

台南球場此戰共可售5500張門票，昨天在確定兄弟又一次向季冠軍叩關失利後，象迷也將目標鎖定明天一戰，早早確定此戰內野、外野所有門票售罄。