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中職／猿隊下半季主題趴公布 18日全面開賣

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿公布下半季主題趴。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿公布下半季主題趴。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊公布下半季主題趴，7月與8月共15場主場例行賽預售票將於18日上午10點全面開賣，快樂炒餐飲區預售票也將同步於全家FamiPort系統同步開賣，綁定數位振興三倍券也可在Famiticket上使用。

全猿主場不分一、三壘座位席，假日賽後恢復勝利煙火，全場將同享歡樂氣氛。下半季全猿主場目前仍依政策開放進場觀眾小梅花座入席（如前排1、3、5號，後排2、4、6號）。

迎接全新下半季，第八年的動紫趴由新光人壽冠名，8月1日及8月2日兩天「新光動紫趴」即將登場，全新球衣用潮流音樂點燃棒球熱情，用賽後演唱會來宣告全猿主場動紫起來！

屬於Rakuten Girls的主題「辣酷甜趴」將以更辣、更酷、更甜的規模讓Rakuten Girls與10號隊友一起Dancing。8月最後一個主題日2020年阿迷趴榮耀國軍英雄，勇鷹再現，賽後軍演，國軍是我們的朋友。

接下來的9月再安排瑞典「伊萊克斯」家庭日，以及首度登場的客家旗艦PARTY「客家宴」，10月連假將以連續三天魔幻嘉年華「魔法趴」作結，各式魔術以及魔法在全猿主場再度挑戰10號隊友視覺，一波接一波的快樂魔法是歷年之最，絕對讓親子讚聲。

樂天桃猿 魔術 棒球

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