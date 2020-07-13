中職／外野三帥領銜 傑尼獅25、26日賽前與球迷同樂

中職下半季將於7月24日開始，統一獅隊下半季賽事於臺南球場推出三大行銷主題日，與球迷同樂。首波活動將於7月25、26日登場的，即是「傑尼獅」專屬活動，由球迷票選出來的最佳10人，組成「J-LIONS明星戰隊」，在賽前與球迷相見歡，「外野三帥」蘇智傑、陳傑憲、林安可紛紛以壓倒性高票獲選。

J-LIONS戰隊成員經過網路線上投票球迷票選，最佳10人由江辰晏（投手）、陳重羽（捕手）、高國慶（一壘手）、林靖凱（二壘手）、陳鏞基（三壘手）、林祖傑（游擊手）、蘇智傑（左外野手）、陳傑憲（中外野手）、林安可（右外野手），以及吳桀睿（指定打擊）組成。

參考力量、智慧、防禦、敏捷、幸運、魅力等六項能力值，激烈的競爭過程，最後外野三帥以壓倒性高票獲選，而守備倍受肯定的20歲小將林靖凱也以高票數入選，成為有史以來最年輕的「傑尼獅」。

除了票選本次傑尼獅成員，獅隊也推出第二階段線上問卷活動 「先發打線我來排」，邀請球迷用心目中最強陣容排出最佳打序，不僅增添場外互動趣味性，也成為了取代今年因新冠肺炎影響而取消的明星賽，讓球迷可以大力支持喜愛的選手的另一個機會及管道。

即刻起至7月16日中午12點截止，球迷可至活動頁面https://forms.gle/3bvweLqEDtx9nSA28填寫問卷，將抽出幸運的10位球迷，可獲得主題日見面會直接參與資格。