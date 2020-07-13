中職／余謙旅外夢先放心裡 投入選秀求挑戰

U18世界盃MVP、開南大學投手余謙確定投入中職選秀，有望前3順位被選走；疫情打亂旅外規劃，余謙把旅外夢放心裡，希望加入職棒接受更完整訓練，也對自己喊話：「余謙加油。」

余謙在去年U18世界盃棒球賽扛冠軍賽先發，對美國隊投出亮眼表現，帶領中華隊奪冠，獲選大會最有價值球員（MVP）。

余謙近一年進步多，升上開南大學後，總教練郭李建夫曾說，余謙最快球速破150公里，一年內均速提升超過5公里，先發直球均速落在146、147公里左右、潛力被看好，速度再提升不是問題。

一直以旅外為目標的余謙表示，原先設定今年出國，碰上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響各國職業棒球產業，「疫情會怎麼發展沒辦法預測，無法如願旅外雖然覺得可惜，但碰上了就是要面對」。

他說，與經紀人和家人討論後，近兩天才決定投入中華職業棒球大聯盟選秀，希望今年就能挑戰強度更高的職棒舞台。進職棒後有完整訓練器材、環境及訓練規劃，希望讓自己變更好。

被選入大專明星隊、目前正在打中職二軍交流盃賽的余謙表示，提前面對職棒等級打者，感覺打者力量更強，想在職棒舞台生存，自己各方面都要再強化，及再提升身體素質。

旅日東北樂天金鷲隊投手王彥程也鼓勵余謙，進職棒後一起加油；至於旅外夢，余謙表示，先不多想，「把夢放在心裡，一步一步慢慢來」。