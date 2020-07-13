中職／下半季首波主題日 悍將中學返校日揭序幕

富邦悍將隊下半季第一波主題活動，將在7月25、26日推返校日，舉辦一年一度的校園博覽會暨社團成發表演活動，球團準備了返校好禮要迎接大家，家長會長台灣大哥大也繼續全力相挺，25日賽後將舉辦「台灣大哥大悍將中學校園演唱會」。

大家還記得高中時參加什麼社團嗎？快來和我們一起重溫玩社團的歡樂時光，今年悍將中學最強社團集體招募新生入社，包括如魚得水釣魚社、冷面笑匠笑話社、夢幻天使熱舞社、無奇不有攝影社、水中蛟龍救生員社、燒腦鬥智桌遊社、天籟美聲合唱社等社團聯合舉辦「校園博覽會」，社長也將親自秀出社內最大亮點邀請新生們的加入。

絕對不容錯過的「第三屆悍將校草選拔大賽」，今年有來自多明尼加的神準無比飛鏢社社長、擁有小熊軟糖島的電玩研究社社長、有他萬事戴就捕的童在一起童軍社社長、棒棒糖大王的極速快腿田徑社以及悍將重砲的浩瀚星空天文社社長等五大社長出任候選人，不只要號召新社員，更要為自己爭奪悍將校草最高榮譽稱號。

這兩天活動內野進場即可領取校方精心準備的「悍將中學多用途方巾」及「萬歲牌沛力堅果」貼心返校禮，同學們還可持榮譽卡至各社團攤位體驗，只要集滿三支嘉獎即可獲得寶礦力水得和華映娛樂發行的「可不可以，你也剛好喜歡我」電影優惠卷，同時還有幸運球迷可以獲得家長會長台灣大哥大總經理林之晨加碼贈送的Google Nest Mini智慧音箱，不過有獎就有罰，糾察隊長Frankie將嚴格維持校內秩序與紀律，違規者將要留校進行愛校服務。

悍將中學返校日除了校園博覽會、校草選拔等豐富活動，25日賽後將舉行「台灣大哥大悍將中學校園演唱會。」歡迎同學們一起回悍將中學同樂，更多詳細內容請鎖定富邦悍將官方粉絲專頁。