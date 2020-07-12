聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／突破米蘭達防線 林立、林承飛有策略
中信兄弟隊洋投米蘭達今年對上統一獅、富邦悍將隊，防禦率都在4以下，唯獨面對樂天桃猿隊就是沒辦法，今晚也以6局失4分的成績，吞下個人本季第6敗，其中3敗都是面對猿隊，對戰防禦率高達5.34。
兄弟今晚以3：4敗給猿隊，封王魔術數字無法歸零，停在「M1」，猿隊打者再次突破米蘭達防線，敲出2安打、2打點的林承飛說：「米蘭達是不錯的投手，兩好球後不好掌握，所以賽前就設定積極出棒。」
林立在5局下敲出右外野超前陽春砲，他表示：「當時已經兩好球，只想打到球，米蘭達是有速度的投手，也拿出最好的球壓迫我，不過有些失投。」
林立敲出全壘打的那個打席，稍微停在本壘看了一下球飛出去的方向，林立說：「打出去感覺不錯，只是不確定是界內還是界外，希望留在界內，才對球隊有幫助。」
這一發全壘打，幫助猿隊阻止對手在主場拋下彩帶，林立說：「每一場都想贏，不想那麼容易讓他們贏球。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言