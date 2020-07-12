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中職／突破米蘭達防線 林立、林承飛有策略

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊洋投米蘭達今晚面對樂天桃猿隊，6局失4分吞敗。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊洋投米蘭達今晚面對樂天桃猿隊，6局失4分吞敗。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊洋投米蘭達今年對上統一獅、富邦悍將隊，防禦率都在4以下，唯獨面對樂天桃猿隊就是沒辦法，今晚也以6局失4分的成績，吞下個人本季第6敗，其中3敗都是面對猿隊，對戰防禦率高達5.34。

兄弟今晚以3：4敗給猿隊，封王魔術數字無法歸零，停在「M1」，猿隊打者再次突破米蘭達防線，敲出2安打、2打點的林承飛說：「米蘭達是不錯的投手，兩好球後不好掌握，所以賽前就設定積極出棒。」

林立在5局下敲出右外野超前陽春砲，他表示：「當時已經兩好球，只想打到球，米蘭達是有速度的投手，也拿出最好的球壓迫我，不過有些失投。」

林立敲出全壘打的那個打席，稍微停在本壘看了一下球飛出去的方向，林立說：「打出去感覺不錯，只是不確定是界內還是界外，希望留在界內，才對球隊有幫助。」

這一發全壘打，幫助猿隊阻止對手在主場拋下彩帶，林立說：「每一場都想贏，不想那麼容易讓他們贏球。」

林立 米蘭達

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