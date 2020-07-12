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中職／成功守護主場 曾豪駒：不要讓他們撒野
「不要讓他們在主場撒野。」樂天桃猿隊總教練曾豪駒的一句話，道出今天猿隊球員心聲，將士用命之下，以4：3擊敗來訪的中信兄弟隊，硬是將對手的封王數字凍結在「M1」。
兄弟今晚只要贏球或打平，就可拿下上半季冠軍，猿隊開局面對0：3落後，慢慢追平比數，5局下林立的一發陽春砲超前，就此奠定勝利。
曾豪駒表示：「選手都不想輸，不願意放棄每一場比賽，全神貫注，這是我們的優勢，接下來就專心準備後面的比賽。」猿隊封王機會尚未熄滅，自己四連勝加上兄弟二連敗，仍可靠加賽一搏。
先發投手王溢正在第二局挨兩轟，丟掉三分，但隨後止血，77球投完5局，未再失分，拿下勝投，曾豪駒表示，王溢正今天狀況平穩，只是球速沒到最佳，也導致在壓制對手上有些吃力，「主要是靠經驗去降低失分。」
接手的尼寇力2局、王躍霖1局、陳禹勳1局皆未失分，尼寇力原本就是先發，爭冠期從二軍拉上補充牛棚戰力，至於會不會讓他回到先發，曾豪駒說，還要再看狀況。
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