中職／猿隊拒絕被拋彩帶 擊敗兄弟凍結魔術數字

樂天桃猿隊拒絕其他球隊在自家拋下彩帶，昨晚靠著林立在5局下的超前陽春砲，以4：3擊敗中信兄弟隊，讓兄弟的上半季封王魔術數字維持在「M1」。

兄弟2局上開火，林智勝陽春砲、高宇杰兩分砲，攻下三分，不過猿隊2局下就靠著梁家榮、林承飛兩支二壘安打追回兩分，4局下林承飛的一分打點安打，將比數追平。

5局下林立作為首名打者，在2好球之後，面對一顆偏高的145公里速球，棒子一掃，把球敲出右外野全壘打牆，打破平手局面。

猿隊先發投手王溢正雖然挨了兩轟，不過隨後回穩，5局失3分又等到隊友火力支援，收下個人本季第6勝；兄弟先發投手米蘭達6局失4分，被敲出6支安打中，有3支長打，吞下本季第6敗。

桃園棒球場從2010年3月開始舉行中職例行賽，只有一次客隊在此拋下彩帶，2012年6月2日，作客的統一獅隊在桃園棒球場拿下上半季冠軍，不過當時主場球隊是兄弟象隊。

因此，Lamigo桃猿隊史自從以桃園棒球場作為主場後，未曾在此被客隊拋過彩帶，主因也是猿隊的輝煌戰史，從2011年認養桃園棒球場開始，自己就包辦了9次季冠軍、6次總冠軍。