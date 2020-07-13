快訊

高雄舞廳前亂鬥1人失血死 凶手落網：不爽被瞪

全球新冠肺炎確診新增超過23萬例 再創單日新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天才與苦練的結合 平鎮三壘林子豪必選首輪大物

聯合新聞網 / 特約作家王婉玲
平鎮高中林子豪(左)是今年中職選秀首輪熱門人選。 王婉玲／攝影
平鎮高中林子豪(左)是今年中職選秀首輪熱門人選。 王婉玲／攝影

平鎮高中小將林子豪被看好是今年中職選秀首輪熱門人選，在高中之前並未大鳴大放，不過經歷青棒階段打擊、守備提升，如今成為各球團詢問度極高的三壘大物。

因父親打過棒球，林子豪小四前就加入土城國小，升小五轉學至新埔國小就讀體育班，當時任教於新埔國小的林士欽說，林子豪轉來就有一些棒球基礎，是天才型選手，「他是我教過球員中球感前兩名好的，真的可以說是撿到寶。」

林子豪在新埔國小時兼任投手。 林士欽提供
林子豪在新埔國小時兼任投手。 林士欽提供

林子豪雖是主力，不過身材圓胖，腳程不快，小學畢業時才155公分左右，就讀新埔國中時，恰巧林士欽也轉往國中教球，前後指導五年相當了解他，他指出，林子豪上國中原本是投打並行發展，但在國一出現投球失憶症，之後就沒再當投手，這也影響他內野手的傳球動作，「當時我在學校旁租房子，除了平時練球，假日也要他來跟我練，慢慢叼他，才把動作找回來。」

林士欽表示，林子豪國中穩定成長，因上壘率高幾乎都打第一棒，守備則是鎮守游擊，關鍵落在國三，身材抽高至178公分，力量開始展現，而那年新埔國中也拿下硬式聯賽隊史首座冠軍。

林士欽自新埔國小到新埔國中指導林子豪五年。 林士欽提供
林士欽自新埔國小到新埔國中指導林子豪五年。 林士欽提供

由於硬式聯賽轉播曝光，讓平鎮教頭吳柏宏看到林子豪的表現決定網羅，「那時看到他揮擊動作順暢又全面，又是左打，因此馬上詢問」，不過林子豪一開始還未適應青棒模式，在9月巨人盃16個打數就吞下10次三振，球甚至打不到外野，直到年底馬自達盃台日交流賽打出8成高打擊率，讓吳總證明自己沒看走眼，「如果看到巨人盃內容就放棄他，可能就沒有今天了，他只是不熟悉高中配球，短短幾個月就能夠翻轉，代表他是欠缺經驗而已。」

打擊逐漸上軌道，林子豪高二首度入選中華隊，一次就是小馬、U18雙料國手，而他被設定三壘位置則靠著苦練而成，儘管國中以游擊為主，但當時平鎮游擊區還有江坤宇、劉基鴻等學長把關，林子豪在三壘每次特守至少接200球以上，紮實練功，吳柏宏提到，他臂力好、傳球速度快，但處理彈跳球動作較大，利用大量訓練維持穩定度，「林子豪的守備算是中規中矩，但在職棒足夠了。」

林子豪(左)在去年底長華盃夯出高中生涯首支全壘打。 王婉玲／攝影
林子豪(左)在去年底長華盃夯出高中生涯首支全壘打。 王婉玲／攝影

林子豪目前身高185公分，體重78公斤則稍嫌不足，身形較為單薄，去年底在長華盃夯出高中首支全壘打，木棒聯賽也有開轟，吳總說，他屬於中長距離打者，打擊全方位技巧好，三壘位置又是職棒球團需要的，加上傷病史少，個性不急躁，得失心不重，都是挑戰職棒很好的條件，首輪中選機率很高，而他也經常以林子豪的例子來勉勵子弟兵，「林子豪拿了這麼多個人獎，但他回到學校還是一樣從頭練習，按部就班做好訓練菜單，是教練很放心的選手。」林士欽也看好林子豪叩關職棒，「他是今年頂尖野手，野手生命長，可用20年，被選到第一輪沒問題。」

林子豪打擊全方位，又有鎮守三游能力，被看好是職棒選秀首輪熱門人選。 王婉玲／攝影
林子豪打擊全方位，又有鎮守三游能力，被看好是職棒選秀首輪熱門人選。 王婉玲／攝影

平鎮高中

相關新聞

天才與苦練的結合 平鎮三壘林子豪必選首輪大物

平鎮高中小將林子豪被看好是今年中職選秀首輪熱門人選，在高中之前並未大鳴大放，不過經歷青棒階段打擊、守備提升，如今成為各球團詢問度極高的三壘大物。 因父親打過棒球，林子豪小四前就加入土城國小，升小

日職／老外捕手真不可行？ 古巴小將帶來新思維

中日龍隊自從2013年起已經連續7年都掉入B級，持續刷新隊史最慘紀錄，今年他們有機會中止嗎？ 再往前推，龍軍團曾風光一段不算短的時間。2008-2011年中日龍隊連續14年都打進A級，還在201

中職／拒象拋彩帶 猿守住主場

樂天桃猿隊拒絕其他球隊在自家球場拋下彩帶，昨晚擊敗尋求上半季封王的中信兄弟隊，成功守住桃園棒球場的金剛不壞之身，總教練曾...

中職／阻象封王 林立：不讓他們太爽

中信兄弟隊昨晚帶著封王魔術數字「Ｍ１」造訪桃園球場，樂天桃猿隊靠著林立的超前陽春砲，以四比三獲勝，為自己留著一絲爭冠機會...

中職／象M3後頻卡關 丘昌榮：克服壓力會成長

中信兄弟隊上半季封王路有些坎坷，點亮魔術數字「Ｍ３」之後，四戰吞下三敗，導致戰線延長，最快周二才有機會拋彩帶，接任總教練...

日職／張奕二軍初登板3.2局無失分 球速飆到151公里

歐力士隊台灣投手張奕因右手肘不適，導致開季從二軍出發，今天首度在二軍出賽，投3.2局無失分，最快球速來到151公里，雖然...

中職／突破米蘭達防線 林立、林承飛有策略

中信兄弟隊洋投米蘭達今年對上統一獅、富邦悍將隊，防禦率都在4以下，唯獨面對樂天桃猿隊就是沒辦法，今晚也以6局失4分的成績...

中職／成功守護主場 曾豪駒：不要讓他們撒野

「不要讓他們在主場撒野。」樂天桃猿隊總教練曾豪駒的一句話，道出今天猿隊球員心聲，將士用命之下，以4：3擊敗來訪的中信兄弟...

中職／桃猿阻兄弟在主場拋彩帶 封王魔術數字遭凍結

今天為上半季補賽週的第5天賽事，原本編號第1場中華職棒31年開幕戰，樂天桃猿在桃園主場迎戰中信兄弟，樂天桃猿派出王溢正對...

中職／猿隊拒絕被拋彩帶 擊敗兄弟凍結魔術數字

樂天桃猿隊拒絕其他球隊在自家拋下彩帶，今晚靠著林立在5局下的超前陽春砲，以4：3擊敗中信兄弟隊，讓兄弟的上半季封王魔術數...

中職／桃園球場湧現象迷 10651人再創新高

中信兄弟隊封王魔術數字來到「M1」，今晚有機會在桃園棒球場拿下上半季冠軍，黃衫軍進場支持之下，全場票房完售，締造1065...

中職／封王倒數有壓力 丘昌榮：過關就會成長

接任中信兄弟隊總教練第一年，丘昌榮就在上半季面對爭冠壓力，他說：「無論對球員或我自己來說，有這樣的歷練，都是很棒的事，能...

熱門新聞

NBA／詹姆斯訓練球鞋受矚目 靈感源自周杰倫歌詞

日職／王柏融重返先發打線 全場4支0還吞2K

NBA／用腳踢進超遠三分球 唐西奇興奮慶祝

MLB／天天都敲全壘打 張育成本周第五轟出爐

中職／猿隊拒絕被拋彩帶 擊敗兄弟凍結魔術數字

MLB／又一大咖染疾！洋基終結者查普曼確診新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。