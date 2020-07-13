天才與苦練的結合 平鎮三壘林子豪必選首輪大物

平鎮高中小將林子豪被看好是今年中職選秀首輪熱門人選，在高中之前並未大鳴大放，不過經歷青棒階段打擊、守備提升，如今成為各球團詢問度極高的三壘大物。

因父親打過棒球，林子豪小四前就加入土城國小，升小五轉學至新埔國小就讀體育班，當時任教於新埔國小的林士欽說，林子豪轉來就有一些棒球基礎，是天才型選手，「他是我教過球員中球感前兩名好的，真的可以說是撿到寶。」

林子豪在新埔國小時兼任投手。 林士欽提供

林子豪雖是主力，不過身材圓胖，腳程不快，小學畢業時才155公分左右，就讀新埔國中時，恰巧林士欽也轉往國中教球，前後指導五年相當了解他，他指出，林子豪上國中原本是投打並行發展，但在國一出現投球失憶症，之後就沒再當投手，這也影響他內野手的傳球動作，「當時我在學校旁租房子，除了平時練球，假日也要他來跟我練，慢慢叼他，才把動作找回來。」

林士欽表示，林子豪國中穩定成長，因上壘率高幾乎都打第一棒，守備則是鎮守游擊，關鍵落在國三，身材抽高至178公分，力量開始展現，而那年新埔國中也拿下硬式聯賽隊史首座冠軍。

林士欽自新埔國小到新埔國中指導林子豪五年。 林士欽提供

由於硬式聯賽轉播曝光，讓平鎮教頭吳柏宏看到林子豪的表現決定網羅，「那時看到他揮擊動作順暢又全面，又是左打，因此馬上詢問」，不過林子豪一開始還未適應青棒模式，在9月巨人盃16個打數就吞下10次三振，球甚至打不到外野，直到年底馬自達盃台日交流賽打出8成高打擊率，讓吳總證明自己沒看走眼，「如果看到巨人盃內容就放棄他，可能就沒有今天了，他只是不熟悉高中配球，短短幾個月就能夠翻轉，代表他是欠缺經驗而已。」

打擊逐漸上軌道，林子豪高二首度入選中華隊，一次就是小馬、U18雙料國手，而他被設定三壘位置則靠著苦練而成，儘管國中以游擊為主，但當時平鎮游擊區還有江坤宇、劉基鴻等學長把關，林子豪在三壘每次特守至少接200球以上，紮實練功，吳柏宏提到，他臂力好、傳球速度快，但處理彈跳球動作較大，利用大量訓練維持穩定度，「林子豪的守備算是中規中矩，但在職棒足夠了。」

林子豪(左)在去年底長華盃夯出高中生涯首支全壘打。 王婉玲／攝影

林子豪目前身高185公分，體重78公斤則稍嫌不足，身形較為單薄，去年底在長華盃夯出高中首支全壘打，木棒聯賽也有開轟，吳總說，他屬於中長距離打者，打擊全方位技巧好，三壘位置又是職棒球團需要的，加上傷病史少，個性不急躁，得失心不重，都是挑戰職棒很好的條件，首輪中選機率很高，而他也經常以林子豪的例子來勉勵子弟兵，「林子豪拿了這麼多個人獎，但他回到學校還是一樣從頭練習，按部就班做好訓練菜單，是教練很放心的選手。」林士欽也看好林子豪叩關職棒，「他是今年頂尖野手，野手生命長，可用20年，被選到第一輪沒問題。」