日職／老外捕手真不可行？ 古巴小將帶來新思維

中日龍隊自從2013年起已經連續7年都掉入B級，持續刷新隊史最慘紀錄，今年他們有機會中止嗎？

再往前推，龍軍團曾風光一段不算短的時間。2008-2011年中日龍隊連續14年都打進A級，還在2010、2011年達成中央聯盟連霸，從2000年中期之後在落合博滿領軍下的這段黃金時代，卻在歷經高木守道、谷繁元信、森繁和，以及与田剛等4任監督都無力再爬升，年年與季後賽無緣。今年的中日投手戰力頗被看好，攻擊戰力也不差，但長久以來找不到正捕手的問題深深困擾著他們，直到24歲的古巴籍捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez）最近冒出頭，才出現一線曙光。

當然，大家直覺會懷疑的是一個外籍捕手跟日本投手語言上如何溝通？這個隱憂也的確發生在馬丁尼茲身上，不過從4日對巨人的一軍處女秀、5日首度先發蹲捕，馬丁尼茲展現的資質與潛力都讓人眼睛為之一亮。

打擊方面，首度先發的比賽打第八棒單場3安打猛打賞，包括面對巨人速球派投手澤村拓一的一記153公里直球也能應付，前中日龍強打和田一浩表示：「他具備成為一名強打者的條件以及資質。」至7月11日為止，馬丁尼茲出賽8場比賽，18個打數擊出9支安打，打擊率5成、4分打點，不少專家都看好他的打擊潛力。守備方面，他先在4日盜壘阻殺巨人快腿吉川尚輝，5日先發引導配球讓梅津晃大安心在場上投球，先發6局失3分，加上賣力擋球的態度也贏得投手及教練團信任，幫助中日在三連戰扳回一城。

或許從幾場比賽就評論一名捕手的未來發展仍嫌過早。同時，押寶在一名育成出身的外籍捕手也代表中日龍隊這幾年在谷繁元信退休之後的捕手培育工程出了問題。不過誠如谷繁元信所說：「如果中日龍計畫把他當作未來4-5年主力先發捕手來使用，以這樣的角度來培育的話是有發展可能的，這同時也是關鍵！」中日龍隊最近另一名冒出頭的捕手是職棒五年級生木下拓哉，至今繳出3成以上打擊率，就看中日龍隊教練團對未來球隊捕手佈局的想法。

中日龍隊史已經是繼2000年的澳洲強打尼爾森（Dave Nilsson）之後、相隔20年再度出現上場的外籍捕手。而以捕手身分先發的外籍洋將更是要回溯到1991年羅德隊的狄亞茲（Mike Diaz），相隔29年。狄亞茲曾經在1989-1990連續兩年達到30轟、100分打點，是代表性的外籍強打捕手，不過實際上他以捕手身分出賽的場次不多，主要擔任指定打擊或外野手。尼爾森更是雷聲大雨點小，在NPB只出賽18場，只有蹲捕1場，都與真正的「專職捕手」有很大一段距離。

隨著投手球種增多，團隊作戰的細膩度增加，捕手的角色也更加吃重，一名外籍捕手要克服的部分太多，馬丁尼茲未來的發展仍充滿變數。過去日本球界的第一號捕手城島健司赴美發展，就因為配球的觀念以及文化上的差異出現問題，例如水手隊王牌投赫南德茲(Felix Hernandez)就曾經向教練團表達，因為配球觀念問題希望與城島以外的捕手搭配，導致教練團對城島的信任度下降，最後黯然離開美國球界。不過，中日監督与田剛抱持信心：「與日本投手的溝通沒有問題，我判斷各方面他都在升級成長！」

城島健司(左)加盟水手前兩季時的打擊表現相當不錯，但與投手溝通方面可能有不小的問題，讓他在接下來兩個球季逐漸失去舞名。 歐新社資料照片

馬丁尼茲是日本職棒近20幾年來最有機會坐上固定先發捕手的老外，一旦他真的在中日龍隊的培養下成為主力，有可能會為日本職棒各球團帶來一番新的思維。例如阿部慎之助引退之後，想要在大城卓三、小林誠司之間尋找固定主戰捕手的巨人隊，或是其他苦尋先發捕手不著的球隊，尤其在「打擊型捕手」已經逐漸成為大家都渴望的對象時，未來把目標轉移到外籍洋將身上也並非不可能。古巴捕手馬丁尼茲往後的際遇發展以及他所帶來的影響，都值得密切關注。