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日職／張奕二軍初登板3.2局無失分 球速飆到151公里

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張奕。 資料照
張奕。 資料照

歐力士隊台灣投手張奕因右手肘不適，導致開季從二軍出發，今天首度在二軍出賽，投3.2局無失分，最快球速來到151公里，雖然被強襲球打到右腕，但沒有大礙，歐力士最終也以5：0擊敗軟銀隊。

張奕今天作為第二任投手，從第2局開始登板投球，面對前兩名打者都用滾地球取得出局，接下來雖被川瀬晃敲出安打，不過用滾地球出局收尾。

第3局張奕一開始就被敲出安打，隨後面對強襲球被打中右手，雖然策動雙殺，但也一度回到休息區接受治療，最後回到投手丘，用滾地球抓到出局。

第4局張奕在一出局後遇到去年在一軍曾對決過的內川聖一，用140公里的卡特球讓他敲出右外野飛球出局，接下來雖投出保送，但連續三局都用滾地球出局收尾。

第5局再抓下兩個出局後，因到達預計用球數而退場，張奕總計3.2局用了48球，被敲2支安打，有一次四壞保送，沒有失分。

賽後接受「The Daily」訪問時，張奕表示，目前身體狀況都很好，「手肘、肩膀都沒有問題，被打到的是右手腕，不過完全不會痛。」

雖然球速突破150公里，不過張奕認為，速球還有進步空間，被敲的兩支安打也都跟速球有關，「我還想要繼續磨練速球，追求更高的品質。」

張奕 歐力士

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