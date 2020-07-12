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中職／桃園球場湧現象迷 10651人再創新高
中信兄弟隊封王魔術數字來到「M1」，今晚有機會在桃園棒球場拿下上半季冠軍，黃衫軍進場支持之下，全場票房完售，締造10651人的本季聯盟新高紀錄。
兄弟昨晚以17：0擊敗富邦悍將隊，但因樂天桃猿隊同樣奪勝，無法在自家主場封王，賽後球迷紛紛開始搶購今天的象猿戰門票，桃園球場右外野先完售，再開放左外野也都賣完，今天不僅外野染成一片黃，內野也從一壘側蔓延至本壘後方。
中職原本票房紀錄為昨晚的兄弟與悍將隊之戰，在魔術數字M2的魅力吸引下，湧進10591人，也是本季首場破萬人的賽事。
今天這場賽事編號為001，原本是今年球季開幕戰，不開放觀眾進場，但因下雨關係延賽至今天，而進場限制也已鬆綁，只需維持小梅花座，再度出現賣出破萬票房。
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