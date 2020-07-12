中職／封王倒數有壓力 丘昌榮：過關就會成長

接任中信兄弟隊總教練第一年，丘昌榮就在上半季面對爭冠壓力，他說：「無論對球員或我自己來說，有這樣的歷練，都是很棒的事，能度過很美好，沒有就再努力。」

兄弟靠著昨晚以17：0擊敗富邦悍將隊，將上半季封王魔術數字減至M1，今天對樂天桃猿隊，無論贏球或平手，都可拿下王座，丘昌榮把這一場當作正常比賽去看，「每一場都有不同的壓力，把它想得很大，反而影響自己。」

努力能否展現到場上，克服爭冠期間的壓力是關鍵，丘昌榮說：「球員成長就是在這個時刻，就看能否挺過，有的人享受，也有人會感到壓力，但只要能夠度過這個關口，就能成為成熟的球員，永遠安逸的比賽，不會成長。」

今天這場兄弟與猿隊之戰賽事編號001，原本是本季開幕戰，因雨延至補賽周，也意外形成封王關鍵戰役，丘昌榮表示，這也不可能刻意去算，「劇本要寫也寫不出來。」