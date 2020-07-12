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中職／關鍵戰役兄弟正常調度 猿隊全員皆兵

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
黃恩賜。中華職棒聯盟
黃恩賜。中華職棒聯盟

中信兄弟隊只要再贏一場比賽，就可拿下上半季冠軍，手握優勢，總教練丘昌榮投手調度將正常安排，而上半季淘汰指數只剩1的樂天桃猿隊，總教練曾豪駒已打算「全員皆兵」，要盡力拿下這場比賽。

兄弟今晚對樂天桃猿隊之戰，無論贏球或打和，都可封王，總教練丘昌榮先不想結果，今天投手仍會照正常調度，就連下周二開始的兩場比賽也排好先發輪值，14日對統一獅隊由德保拉先發，16日對富邦悍將隊交給7連勝的黃恩賜。

黃恩賜昨晚對富邦悍將隊投7局無失分，不過只用了85球就退場，就是為了「投一休四」出賽準備，丘昌榮表示，主要原因是萊福力的狀況仍待評估。

猿隊則要力阻兄弟在自家主場拋下彩帶，今天先發投手王溢正在關鍵時刻常繳出優質表現，不過洋投尼寇力也在後面待命，形成雙先發備戰，總教練曾豪駒表示，全員皆兵，只要有狀況就會啟動牛棚。

猿隊戰績從季初的強勢領先，到近期讓出優勢給兄弟，投打失調是主要原因，曾豪駒表示，近期牛棚已逐漸回穩，就希望打擊也能跟著提升。

樂天桃猿 丘昌榮 曾豪駒

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