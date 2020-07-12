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日職／宋家豪中繼賞2K 只用8球飆三上三下
效力樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今天對軟銀鷹隊中繼1局，只用8球演出三上三下，送出2次三振，但樂天終場以1：6不敵軟銀。
宋家豪前一場出賽已是7月5日，今天在第七局球隊1：6落後時，接替先發投手石橋良太登板，先讓周東佑京敲出飛球出局，接著連續讓栗原陵矢和三森大貴揮空三振，宋家豪用8球完成1局任務，高效率演出三上三下。
連同此役在內，宋家豪本季累積5場出賽，共投5.2局，被敲出6安打、失3分（責失2分）、送出5次三振，防禦率3.18。
軟銀此役開賽就靠柳田悠岐的陽春砲先馳得點，甲斐拓也貢獻3分打點，先是第二局的高飛犧牲打，第六局再於滿壘時建功，敲出安打送回2分，軟銀取得6：1領先直到終場。
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