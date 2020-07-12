日職／暌違半個月再先發 王柏融4打數掛蛋、吞2K

日本火腿隊今天與歐力士隊進行六連戰最終戰，台將王柏融終於排進先發打線，擔任第二棒、左外野手，半個月來首度先發上陣，卻和全隊一起遭到歐力士21歲強投山本由伸壓制，4打數繳了白卷，吞下2次三振，火腿全場只擠出4支安打，終場以1：2輸球，系列賽吞下1勝4敗1和。

王柏融前一次先發已要追溯到6月26日，15天來連續坐了13場板凳，昨天在第九局代打敲出內野安打，今天終於得到監督栗山英樹的關愛，重返先發打線。

王柏融面對山本由伸，第一打席敲出右外野飛球出局，接著連吞2K，第六局最為關鍵，火腿才剛靠宇佐見真吾、西川遙輝的安打串聯，拿下第一分，王柏融在一壘有人時上場打擊吞下三振，結果火腿該局攻勢。

火腿在第九局的最後反撲，西川遙輝在一出局後敲出安打上壘，王柏融敲出二壘方向滾地球，靠著野手選擇上壘，火腿隨後換上代跑。

久違得到先發機會，王柏融未能衝破山本由伸的封鎖，4打數掛蛋後，打擊率只剩1成25。

去年太平洋聯盟防禦王山本由伸，此役完全壓制火腿打線，用119球完投9局只被敲出4安打、責失1分，送出13K，防禦率從賽前的2.18下修為1.82。