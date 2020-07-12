快訊

日職／暌違半個月再先發 王柏融4打數掛蛋、吞2K

我要脫單！苦命黑熊跋涉半個台灣距離 沒找到伴先變網紅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／暌違半個月再先發 王柏融4打數掛蛋、吞2K

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融重返先發但未開張。 資料照
王柏融重返先發但未開張。 資料照

日本火腿隊今天與歐力士隊進行六連戰最終戰，台將王柏融終於排進先發打線，擔任第二棒、左外野手，半個月來首度先發上陣，卻和全隊一起遭到歐力士21歲強投山本由伸壓制，4打數繳了白卷，吞下2次三振，火腿全場只擠出4支安打，終場以1：2輸球，系列賽吞下1勝4敗1和。

王柏融前一次先發已要追溯到6月26日，15天來連續坐了13場板凳，昨天在第九局代打敲出內野安打，今天終於得到監督栗山英樹的關愛，重返先發打線。

王柏融面對山本由伸，第一打席敲出右外野飛球出局，接著連吞2K，第六局最為關鍵，火腿才剛靠宇佐見真吾、西川遙輝的安打串聯，拿下第一分，王柏融在一壘有人時上場打擊吞下三振，結果火腿該局攻勢。

火腿在第九局的最後反撲，西川遙輝在一出局後敲出安打上壘，王柏融敲出二壘方向滾地球，靠著野手選擇上壘，火腿隨後換上代跑。

久違得到先發機會，王柏融未能衝破山本由伸的封鎖，4打數掛蛋後，打擊率只剩1成25。

去年太平洋聯盟防禦王山本由伸，此役完全壓制火腿打線，用119球完投9局只被敲出4安打、責失1分，送出13K，防禦率從賽前的2.18下修為1.82。

日本火腿 王柏融

延伸閱讀

日職／王柏融重返先發打線 全場4支0還吞2K

日職／王柏融代打敲安 清宮幸太郎開轟送他回來

日職／連續第13場沒先發 王柏融板凳坐滿半個月

日職／王柏融代打出賽 打擊率掉到1成05

相關新聞

日職／暌違半個月再先發 王柏融4打數掛蛋、吞2K

日本火腿隊今天與歐力士隊進行六連戰最終戰，台將王柏融終於排進先發打線，擔任第二棒、左外野手，半個月來首度先發上陣，卻和全...

日職／吳念庭本季首度先發 連3打席均領「三振券」

效力西武獅隊的台將吳念庭本季首度等到先發機會，今天與羅德隊之戰，擔任先發第八棒、三壘手，本季先前六場出賽累積三打席，還未...

中職／力阻兄弟封王 桃猿背水一戰派王溢正把關

中信兄弟隊上半季封王魔術數字1（M1），今天與樂天桃猿隊正面對決，只要不輸，就可以如願拋下上半季封王彩帶，拿下隊史第16...

日職／王柏融重返先發打線 全場4支0還吞2K

日本火腿隊今天與歐力士隊進行六連戰最終戰，台將王柏融終於排進先發打線，擔任第二棒、左外野手，6月26日以來首度先發上陣。

日職／松坂大輔頸椎手術 最快球季末歸隊

日本體育報Sponichi Annex報導，目前隸屬日本職棒西武隊的投手松坂大輔接受了頸椎手術，完全復原所需時間不明朗，...

中職／老將傳功 周董：現在我們為輔

中信兄弟隊昨排出「三老將」陣容，周思齊、林智勝、王勝偉難得一起出現在先發名單，不過表現最亮眼的卻是江坤宇、許基宏等年輕球...

中職／兄弟連4場失誤 教練：正常能量釋放

穩了大半球季，中信兄弟隊近期內野守備出狀況，連四場出現失誤，成為爭冠期一大隱憂，守備教練黃泰龍認為，失誤不是問題，問題是...

中職／突破自己 翁瑋均奪生涯首場完投

樂天桃猿隊投手翁瑋均，以生涯首場完投表現，率隊九比二擊敗統一獅隊，沒讓中信兄弟隊如願在台中洲際主場封王，兩隊今天在桃園決...

中職／黃恩賜本季不敗 兄弟最快今上半季封王

中信兄弟隊昨在洲際主場對富邦悍將隊，敲出十九支安打，包括三發全壘打，以十七比○大勝，自力將魔術數字減至「Ｍ１」，但因樂天...

中職／江坤宇敲滿貫興奮振臂 許基宏開心一把抱

中信兄弟隊游擊手江坤宇今晚在4局下滿壘時，一棒把球掃出左外野，敲出個人生涯首發滿貫砲，也締造隊史最年輕滿貫砲紀錄，等在本...

中職／克服開局小亢奮 黃恩賜又飆10K

中信兄弟隊先發投手黃恩賜今晚7局無失分、10次三振的好投，幫助球隊以17：0擊敗富邦悍將隊，也為自己拿下本季7連勝、跨季...

中職／跟進哥哥張育成開轟 張偉聖生涯首支全壘打出爐

統一獅隊新秀張偉聖，沒讓在美國的哥哥張育成專美於前，今晚對樂天桃猿隊擊出個人職棒生涯首轟，他說：「晚一點哥哥應該就會打電...

熱門新聞

日職／王柏融代打敲安 清宮幸太郎開轟送他回來

NBA／詹姆斯訓練球鞋受矚目 靈感源自周杰倫歌詞

日職／王柏融重返先發打線 全場4支0還吞2K

中職／中信兄弟三轟擊倒富邦悍將 魔術數字M1

獅隊逆襲1／對兄弟投打失衡 助攻象爭冠幫助最大

中職／中信兄弟帶M1去桃園 曾豪駒：盡全力搶勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。