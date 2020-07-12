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日職／吳念庭本季首度先發 首打席吞K出局
【吳念庭出賽即時賽況】
●二局上，兩隊0:0，西武展開攻勢，五、六兩棒安打先攻下一分，七棒洋將遭到三振出局，吳念庭在三壘有人上場，可惜也一樣遭到羅德洋投佛雷斯三振出局。
吳念庭本季初先發 尋求兩年來第一支安打
【賽前報導】
效力西武獅隊的台將吳念庭本季首度等到先發機會，今天與羅德隊之戰，擔任先發第八棒、三壘手，本季先前六場出賽累積三打席，還未敲出安打，今天將尋求本季首安。
吳念庭的本季初先發，將面對羅德去年底剛以育成合約簽下的洋投佛羅雷斯（Jose Flores），這也是他的生涯一軍初登板；西武先發投手則為下勾投手與座海人。
吳念庭在2016年初升一軍，首年出賽43場，但接下來幾年在一軍出賽機會不多，去年甚至整季未在一軍留下任何出賽紀錄，今天不僅將尋求本季首安，也是兩年來的第一支安打。
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