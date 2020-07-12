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中職／力阻兄弟封王 桃猿背水一戰派王溢正把關

中央社 / 台北12日電
桃猿王溢正(見圖)。 報系資料照
桃猿王溢正(見圖)。 報系資料照

中信兄弟隊上半季封王魔術數字1（M1），今天與樂天桃猿隊正面對決，只要不輸，就可以如願拋下上半季封王彩帶，拿下隊史第16座季冠軍。桃猿力阻兄弟封王，派出王溢正把關。

中信兄弟隊昨天在主場洲際棒球場擊敗富邦悍將隊，將上半季封王魔術數字降至1，今天作客桃園棒球場與樂天桃猿隊正面交手，這場比賽是原本4月11日聯盟開幕戰延賽補賽，成為兄弟能否封王的關鍵戰役。

今天比賽兄弟無論贏球或者打和，都可以順利抱回上半季冠軍，昨天賽後桃園棒球場右外野客隊應援區，以及內野座位已經售罄，再加開左外野座位區販售。

兄弟隊挑戰隊史第16座季冠軍，派出洋投米蘭達先發，米蘭達目前為止本季13場先發出賽，戰績5勝5敗，出賽防禦率4.08，近期先發出賽拿下2連勝。

米蘭達與桃猿對戰數據並不算突出，賽前4度交手，戰績1勝2敗，對戰防禦率5.19；桃猿隊打者林泓育對米蘭達打得特別順手，對戰打擊率高達6成92，敲出2發全壘打。

桃猿隊本土王牌投手王溢正過往關鍵時刻總能挺身而出幫助球隊，桃猿今天力阻兄弟拋彩帶，派出王溢正先發扛重責，王溢正賽前本季10場出賽（9場先發），戰績5勝3敗，出賽防禦率4.94。

王溢正本季與兄弟對戰成績，賽前2場交手都拿下勝投，但對戰防禦率偏高5.25，兄弟隊本季唯一從王溢正手中開轟的為張志豪，另外王威晨對戰7打數敲出3支安打，表現也不錯。

王溢正 米蘭達 樂天桃猿 中職

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