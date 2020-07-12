日職／王柏融重返先發打線 首打席敲高飛球出局

【王柏融出賽即時賽況】

比賽攻守數據

●一局上，火腿隊先攻首棒打者西川遙輝遭三振出局，接續王柏融上場，面對歐力士強投山本由伸，兩好兩壞球擊出右外野強勁飛球遭接殺出局，打擊率降至1成43。

結束連13場板凳 王柏融重返先發打線

【賽前報導】

日本火腿隊今天與歐力士隊進行六連戰最終戰，台將王柏融終於排進先發打線，擔任第二棒、左外野手，6月26日以來首度先發上陣。

王柏融15天來連續坐了13場板凳，昨天在第九局代打敲出內野安打，隨後在同樣以代打登場的清宮幸太郎全壘打護送下跑回分數，今天終於得到監督栗山英樹的關愛，重返先發打線。

王柏融將面對歐力士先發右投山本由伸，他本季3場先發，拿下2勝0敗、防禦率2.18，火腿先發投手則為河野龍生。

王柏融前一次先發已要追溯到6月26日，接下來僅出賽6打席，敲出2安打、1保送，本季目前累積20打數敲出3安打、打擊率1成50。