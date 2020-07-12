快訊

日職／結束連13場板凳 王柏融重返先發打線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／王柏融重返先發打線 首打席敲高飛球出局

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融終於先發了。資料照(擷圖自畫面)
王柏融終於先發了。資料照(擷圖自畫面)

王柏融出賽即時賽況】

比賽攻守數據

●一局上，火腿隊先攻首棒打者西川遙輝遭三振出局，接續王柏融上場，面對歐力士強投山本由伸，兩好兩壞球擊出右外野強勁飛球遭接殺出局，打擊率降至1成43。

結束連13場板凳 王柏融重返先發打線

【賽前報導】

日本火腿隊今天與歐力士隊進行六連戰最終戰，台將王柏融終於排進先發打線，擔任第二棒、左外野手，6月26日以來首度先發上陣。

王柏融15天來連續坐了13場板凳，昨天在第九局代打敲出內野安打，隨後在同樣以代打登場的清宮幸太郎全壘打護送下跑回分數，今天終於得到監督栗山英樹的關愛，重返先發打線。

王柏融將面對歐力士先發右投山本由伸，他本季3場先發，拿下2勝0敗、防禦率2.18，火腿先發投手則為河野龍生。

王柏融前一次先發已要追溯到6月26日，接下來僅出賽6打席，敲出2安打、1保送，本季目前累積20打數敲出3安打、打擊率1成50。

王柏融 日本火腿

延伸閱讀

日職／王柏融代打敲安 清宮幸太郎開轟送他回來

日職／連續第13場沒先發 王柏融板凳坐滿半個月

日職／王柏融代打出賽 打擊率掉到1成05

日職／王柏融代打敲滾地 陽岱鋼代跑上場

相關新聞

日職／王柏融重返先發打線 首打席敲高飛球出局

日本火腿隊今天與歐力士隊進行六連戰最終戰，台將王柏融終於排進先發打線，擔任第二棒、左外野手，6月26日以來首度先發上陣。

中職／黃恩賜本季不敗 兄弟最快今上半季封王

中信兄弟隊昨在洲際主場對富邦悍將隊，敲出十九支安打，包括三發全壘打，以十七比○大勝，自力將魔術數字減至「Ｍ１」，但因樂天...

中職／兄弟連4場失誤 教練：正常能量釋放

穩了大半球季，中信兄弟隊近期內野守備出狀況，連四場出現失誤，成為爭冠期一大隱憂，守備教練黃泰龍認為，失誤不是問題，問題是...

中職／老將傳功 周董：現在我們為輔

中信兄弟隊昨排出「三老將」陣容，周思齊、林智勝、王勝偉難得一起出現在先發名單，不過表現最亮眼的卻是江坤宇、許基宏等年輕球...

中職／突破自己 翁瑋均奪生涯首場完投

樂天桃猿隊投手翁瑋均，以生涯首場完投表現，率隊九比二擊敗統一獅隊，沒讓中信兄弟隊如願在台中洲際主場封王，兩隊今天在桃園決...

日職／松坂大輔頸椎手術 最快球季末歸隊

日本體育報Sponichi Annex報導，目前隸屬日本職棒西武隊的投手松坂大輔接受了頸椎手術，完全復原所需時間不明朗，...

中職／江坤宇敲滿貫興奮振臂 許基宏開心一把抱

中信兄弟隊游擊手江坤宇今晚在4局下滿壘時，一棒把球掃出左外野，敲出個人生涯首發滿貫砲，也締造隊史最年輕滿貫砲紀錄，等在本...

中職／克服開局小亢奮 黃恩賜又飆10K

中信兄弟隊先發投手黃恩賜今晚7局無失分、10次三振的好投，幫助球隊以17：0擊敗富邦悍將隊，也為自己拿下本季7連勝、跨季...

中職／跟進哥哥張育成開轟 張偉聖生涯首支全壘打出爐

統一獅隊新秀張偉聖，沒讓在美國的哥哥張育成專美於前，今晚對樂天桃猿隊擊出個人職棒生涯首轟，他說：「晚一點哥哥應該就會打電...

中職／中信兄弟帶M1去桃園 曾豪駒：盡全力搶勝

樂天桃猿隊阻擋中信兄弟隊在台中洲際主場拋彩帶的期待，兩隊明天在桃園球場對決，兄弟只要不輸（勝或和局）便封王，猿隊還有「微...

中職／中信兄弟三轟擊倒富邦悍將 魔術數字M1

中信兄弟隊今晚靠著三轟加持，以17：0擊敗富邦悍將隊，自力將魔術數字降至「M1」，不過另一地樂天桃猿隊以9：2擊敗統一獅...

中職／猿隊翁瑋均桃園5連勝 兄弟封王要看明天

樂天桃猿隊投手翁瑋均，以生涯首場完投表現，在桃園主場延續個人連勝紀錄，率隊9：2擊敗統一獅隊；猿隊今晚沒讓中信兄弟隊如願...

熱門新聞

日職／王柏融代打敲安 清宮幸太郎開轟送他回來

中職／中信兄弟三轟擊倒富邦悍將 魔術數字M1

獅隊逆襲1／對兄弟投打失衡 助攻象爭冠幫助最大

中職／中信兄弟帶M1去桃園 曾豪駒：盡全力搶勝

NBA／詹姆斯訓練球鞋受矚目 靈感源自周杰倫歌詞

中職／兄弟封王戰10591人進場 本季票房新紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。