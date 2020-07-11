中職／江坤宇敲滿貫興奮振臂 許基宏開心一把抱

中信兄弟隊游擊手江坤宇今晚在4局下滿壘時，一棒把球掃出左外野，敲出個人生涯首發滿貫砲，也締造隊史最年輕滿貫砲紀錄，等在本壘的隊友許基宏更開心的將他一把抱起。

江坤宇以20歲又7天的年紀成為隊史最年輕滿貫砲球員，原紀錄為陳子豪的21歲又51天，聯盟史上則是第三年輕，僅次於林承飛、廖健富。

不曾想過自己會改寫隊史最年輕滿貫砲紀錄，江坤宇表示：「那時候只想把球打到外野，而且壘上都有人，就算高飛犧牲打也有一分。」

江坤宇繞過一壘時，忍不住振臂一呼，他說：「很興奮，所以當下有一些動作，上一次是單場MVP的時候。」就連等在本壘的詹子賢、許基宏及高宇杰都激動為他慶祝，江坤宇說：「我只記得大家一直喊坤宇。」