中職／克服開局小亢奮 黃恩賜又飆10K

中信兄弟隊先發投手黃恩賜今晚7局無失分、10次三振的好投，幫助球隊以17：0擊敗富邦悍將隊，也為自己拿下本季7連勝、跨季9連勝，總教練丘昌榮稱讚：「這樣年輕的投手，在關鍵時刻越投越好。」

賽前兄弟上半季封王魔術數字來到M2，只要今天贏球加上樂天桃猿隊輸球，就可拿下上半季冠軍，黃恩賜開局遇到小亂流，隨後回穩，他表示：「第一局有點亢奮，因為太想幫球隊拿下這一場。」

其實黃恩賜從球隊點亮魔術數字M3時就開始感到壓力，想到輪到自己投球時可能會是關鍵，就連練習時傳接球的動作都有點不順，被投手教練佛斯特看出，要他放下壓力，照自己節奏來就好。

對於今晚的表現，黃恩賜自然是滿意，「總之球隊有贏球，畢竟是團隊運動。」黃恩賜還有機會挑戰隊史最多的跨季10連勝、本土最多的單季8連勝，他說：「對勝投不敢多想，只想把好的節奏一直延續下去。」