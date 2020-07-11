中職／跟進哥哥張育成開轟 張偉聖生涯首支全壘打出爐

統一獅隊新秀張偉聖，沒讓在美國的哥哥張育成專美於前，今晚對樂天桃猿隊擊出個人職棒生涯首轟，他說：「晚一點哥哥應該就會打電話來了。」

張偉聖和張育成、張進德感情很好，經常通電話，「哥哥（張育成）會幫忙看打擊動作，修正我下半身的姿勢，打擊時不要衝太快」。

哥哥的「越洋」協助，今晚看到效果，6局先擊出二壘打，8局再敲陽春砲，幫獅隊拿到第1分，隊友幫忙要回首轟球，教練也恭喜他。

張偉聖在前年選秀第2輪被獅隊帶走，今年四月在一軍出賽兩場，之後下二軍歷練，昨天回到一軍，連兩天出賽都有安打。

儘管等了兩年多首轟才出爐，張偉聖覺得還可以接受，「接下來追求的不是全壘打，希望安打增加、提高上壘率」。