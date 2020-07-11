中職／中信兄弟帶M1去桃園 曾豪駒：盡全力搶勝

樂天桃猿隊阻擋中信兄弟隊在台中洲際主場拋彩帶的期待，兩隊明天在桃園球場對決，兄弟只要不輸（勝或和局）便封王，猿隊還有「微弱」希望，總教練曾豪駒說：「盡全力搶勝。」

兄弟今晚贏球，但猿隊擊敗統一獅隊，沒有幫助兄弟減少封王魔術數字，明天如果能繼續贏，兄弟的封王時程就得往後延，甚至還有些微機會可以取代。

今天能先拖住兄弟腳步，投手翁瑋均是關鍵，前7局沒有失分，8局被張偉聖擊出陽春砲，曾豪駒原本打算這局結束換投，「但他說還想投，看球數也可以，畢竟是職棒生涯第一場完投，給他機會」。

9局上，雖然再被林安可轟出全壘打（個人20轟），之後又被陳鏞基擊出二壘打，但在跟捕手討論配球改變後，連抓3個出局數、結束比賽。

曾豪駒認為，他在一場對戰兄弟已找到優勢，翁瑋均說：「這個優勢就是信心，上場就是最好的，不要去懷疑自己的能力，否則還沒上場就輸了。」

猿隊明天排出本土左投王溢正先發，洋投尼寇力待命，要力拚搶下上半季對兄弟最後一戰的勝利。