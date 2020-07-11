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中職／猿隊翁瑋均桃園5連勝 兄弟封王要看明天

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
翁瑋均拿到個人本季第6勝。本報資料照片
翁瑋均拿到個人本季第6勝。本報資料照片

樂天桃猿隊投手翁瑋均，以生涯首場完投表現，在桃園主場延續個人連勝紀錄，率隊9：2擊敗統一獅隊；猿隊今晚沒讓中信兄弟隊如願封王，明天兩隊決戰，還要力擋兄弟在桃園拋彩帶。

今晚之前，翁瑋均在桃園先發投4場比賽、25.1局、失7分、責失6分，4戰皆留下勝投，在主場防禦率2.13，是全隊最優數據，此戰賽後再降到2.10。

前7局，翁瑋均僅被獅隊擊出3支安打、沒有失分，直到8局上、1人出局後，才被張偉聖擊出陽春砲（生涯首轟）失分，9局上再被林安可轟出全壘打（個人20轟）。

翁瑋均中職兩年生涯、首度完投9局，也是本季第一位完投的本土投手；他之前最長投球局數為8局，去年5月12日對兄弟，失1分、拿勝投。

今晚翁瑋均被擊出6支安打、失兩分，拿到本季第6勝，也是近期3連勝、個人在桃園球場的5連勝。

此戰首局，猿隊靠陳晨威保送、盜壘、林智平二壘打及林泓育內野滾地球拿兩分，4局下再以朱育賢陽春砲、梁家榮3分砲拉開比數，7局林泓育轟出兩分砲、追加分數。

獅隊先發投手方建德本季首度一軍出賽，投3.1局、被敲8安，失6分皆為責失；獅隊這場比賽只擊出6支安打，中止3連勝。

猿隊明天在桃園和兄弟進行補賽，兄弟若勝，將於客場拋下彩帶；而今晚比賽尚未結束前，桃園球場右外野（客場應援區）預售票已賣完。

翁瑋均 林泓育

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